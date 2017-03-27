Yaşasın queer tiyatro!

Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel LGBTİ temalı tiyatro oyunlarını sizler için derledik.

Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü… Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute) çağrısıyla 1961’den beri her sene 27 Mart günü kutlanan Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında her sene bir tiyatrocunun kaleme aldığı bildiri bu sene Isabelle Huppert imzasını taşıyor.

Isabelle Huppert kaleme aldığı bildiride, “benim için tiyatro ötekidir, diyalogdur, kinin, hıncın yok olmasıdır” diye not düşmüş. Tiyatronun, koruduğunu, barındırdığını, bir araya getirdiğini ifade etmiş. Bizde “aşk kazanacak” mottosuyla 27 Mart’a özel sizler için LGBTİ temalı tiyatro oyunlarını derledik. İşte dünyanın farklı coğrafyalarından tiyatro metinlerini cinsiyet ikiliğinden kurtaran, LGBTİ’leri de koruyan, barındıran, yaşatan tiyatro oyunları…

Tiyatronun ve aşkın kazanması dileğiyle…

80’lerde Lubunya Olmak

Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin LGBTİ sözlü tarih projesi kapsamında dokuz trans kadınla görüşerek kitaplaştırdığı 80’lerde Lubunya Olmak isimli kitap daha sonra tiyatroya uyarlandı. “80’lerde Lubunya Olmak” oyununun mekânı 1980’lerden bir pavyon… Dokuz trans kadın sırayla sahne alarak kendi hikâyelerini, dönemin politik arka planıyla anlatıyor.

Burning Blue

David Milne Willard Greer tarafından 1992 yılında yazılan Burning Blue, militarzim ve eşcinsel aşk konulu bir oyun. Greer bu oyunu Amerikan ordusunda havacı olarak çalıştığı yıllardaki gözlemlerine ve deneyimlerine dayanarak yazmış. Oyun, Amerikan ordusunda eşcinselliğe karşı yürütülen sessiz mutabakat olarak adlandırılan "Don't Ask, Don't Tell" dönemini mizahi bir üslupla konu ediniyor.

Her Naked Skin

2008 yılında Rebecca Lenkiewicz tarafından kaleme alınan “Her Naked Skin” isimli oyun farklı sınıflardan iki feminist kadının aşkını konu ediniyor. Oyun, 1900’lü yıllarda kadınların oy hakkı mücadelesi ile başlıyor ve 1. Dünya Savaşı başladığında sona eriyor.

90’larda Lubunya Olmak

Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin ikinci LGBTİ sözlü tarih projesi olan 90’larda Lubunya Olmak bu defa, 90'ların karmaşası içinde LGBTİ’lerin örgütlenmesine, Ülker Sokak'a, dönemin baskılarına ve ilk onur yürüyüşünün hazırlıklarını anlatıyor.

Love! Valour! Compassion!

Terrence McNally’nin 1994 yılında yazmış olduğu “Love! Valour! Compassion!” sekiz gey arkadaşın şehirdışında birlikte geçirdikleri yaz tatilini anlatıyor. Oyundaki karakterlerin Amerika’da kutlanan “Şehitleri Anma Günü -Memorial Day-, 4 Temmuz ve İşçi Bayramına denk gelmesiyle açılan konular etrafında şekillenen oyunda; sadakat, flört, AIDS, dürüstlük konuları tartışılıyor. “Love! Valour! Compassion!” seyircilerine drag performanslarda sunan komedi türünde bir oyun.

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar

Şamil Yılmaz’ın yazdığı “Kadınlar, Aşklar, Şarkılar”, trans kadınların çocukluklarına, aşklarına ve ölümlerine adanmış tek kişilik bir oyun. Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, “Kadınlar, Aşklar, Şarkılar”da tek başına sahnede üç farklı kadını canlandırıyor ve anlattığı hikâyeleri aşk şarkılarıyla süslüyor.

Stop Kiss

Diana Son’un 1988 yılında kaleme aldığı “Stop Kiss” iki lezbiyenin sokakta öpüşmelerinin ardından yaşadıkları saldırı ve toplumsal baskıyı anlatıyor.

My Big Gay Italian Wedding

Anthony J. Wilkinson’ın 2003 yılında yazmış olduğu “My Big Gay Italian Wedding” eşcinsel evlilikleri konu ediniyor. “My Big Fat Greek Wedding” filmine başlığıyla bir selam veren oyun komedi türünde.

Küründen Kabere

Seyhan Arman’ın kaleminden bir oyun Küründen Kabare. Küçük bir çocukken başarılı bir öğrenci olan Serpil’in kendisindeki farklılığı ağabeyi, babası ve çevresindekilerin fark etmesiyle yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddete odaklanan Küründen Kabere, bir trans kadın hikâyesi anlatıyor.

Soho Cinders

Queer tiyatro seçkimizi bir müzikalle sonlandıralım. Müzikleri George Stiles’e ait metini ise Anthony Drewe ve Elliot Davis’in yazdığı Soho Cinders, karikatürize edilmiş bir Sindirella hikâyesi. Müzikal; vali adayı James Prince ile üniversite harcını nasıl ödediği belirsiz yoksul Robbie arasındaki eşcinsel aşkı konu ediniyor.