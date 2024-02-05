Yasaya Aykırı Avcılık: İskele ve Topçuköy'de Beş Kişi Ava Kapalı Bölgede Yakalandı

İskele ve Topçuköy'de Yasa Dışı Avcılık Operasyonu: Beş Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

Yasa Dışı Avcılık Operasyonu: İskele ve Topçuköy'de Beş Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

04 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen avcı kontrolleri neticesinde, İskele ve Topçuköy bölgelerinde C.Ç. (E-43), O.Y. (E-35), T.E. (E-47), M.M. (E-30) ve M.S. (E-29) isimli beş kişinin 1. İnce Av Mevsimi sırasında, ava açık bir gün olarak belirlenen zamanda, ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Yaban Hayatını Düzenleme Yasası'na aykırı bu hareketin ardından, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma süreci devam ediyor.