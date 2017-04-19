Yasayla, diyetisyen unvanına haiz olmadan diyetisyenlik mesleği icra eden kişilere hapis ve para cezası verilebilecek

Diyetisyenler Birliği Yasası Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca, diyetisyen unvanına haiz olmadan diyetisyenlik mesleği icra eden kişilere hapislik ve para cezası verilebilecek.

Yasa uyarınca, diyetisyen unvanına haiz olmadan diyetisyenlik mesleği icra eden kişilere hapislik ve para cezası verilebilecek.

Cumhuriyet Meclisi’nin 3 Nisan’daki birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen yasayla, Diyetisyenler Birliği’nin yapısı, çalışma şekli ve derneğe üyelik koşulları kural altına alınıyor ve “diyetisyenlik” mesleğinin tanımı yapılıyor.

Buna göre diyetisyen herhangi bir yükseköğretim kurumunun beslenme ve diyetetik ile ilgili bir bölümünden lisans diplomasına sahip olup diyetisyen unvanını alan kişileri anlatıyor.

Diyetisyen unvanına sahip olmadan diyetisyenlik mesleğini icra eden, tıbbi beslenme tedavisi üzerine medyada yazılı belge sunan, sosyal medya aracılığıyla sağlıklı beslenme tavsiyesinde bulunan kişilerin suç işlemiş sayıldığı yasaya göre, bu kişiler mahkûmiyetleri halinde 2 yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin 5 katına kadar para cezasına ya da her iki cezaya birden çarptırılabilecek.