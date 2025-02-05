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Yasayla seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor!

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Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı seyahat özgürlünde ciddi kısıtlamalar getiriyor.
Yasayla seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor!

Tasarının kaçak taşımacılığın önlenmesi gerekçesi altında ülkedeki radarlar aracılığıyla araçların güzergahlarının takip edilip muhbirciliği teşvik edecek şekilde düzenlenmesi seyahat özgürlüğü açısından ciddi riskler barındırıyor.

Tasarıya göre yolcu taşıma izni olmayan özel araçların, farklı yolcularla birlikte, hava, kara veya deniz kapılarının olduğu yerlerde veya ayni güzergahta bir gün içerisinde, ayni istikamette 2 seferden fazla gidiş dönüş yapması veya her hal ve koşulda 7 gün içerisinde ayni istikamette 3 seferden fazla gidiş dönüş yapması yasaklanıyor.

Bu maddeye göre, ülkemizdeki her yolun kara, hava ve deniz kapıları güzergahına denk geldiği öngürüldüğünde, kaçak taşımacılık yaptığı yönünde polise ihbar edilen herkes zanlı konumuna düşecek. Yasa tasarısına göre bu güzergahlarda haftada üç gün gidiş dönüş yapanlar suçlu sayılmaktadır.

6 ay hapis cezası

Günde iki ya da haftada 3 defa aynı güzergahta arcında biriyle yolculuk yapan herkes yasaya göre suçlu sayılacağı net olarak belirtilirken, bu eylemi yapan biri iki aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabililecek.

Kaçak taksiciliği önleme yerine muhbiriciliğin önplanda tutulacağı ve herkesi taksilerle yolculuğa itme amacı taşıyan yasa tasarısının birçok kaosu beraberinde getireceğine kesin sözüyle bakılıyor.

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