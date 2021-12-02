Yasemi Öztürk: Daha fazla insana dokunacağım

UBP Milletvekili, aday adayı Yasemi Öztürk, 5 komitede çalıştığını, halkın içinde yer alamadığını ifade ederek, yeni dönemde daha fazla insana dokunacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan "Çiğdem Aydın’la Günaydın" isimli programa konuk olarak soruları yanıtladı.

“BU KADAR FAZLA ADAY ADAYI BEKLEMİYORDUM”

İskele’de partisinden 12 kişinin aday adayı olduğuna işaret eden Öztürk, bu kadar fazla aday adayı beklemediğini belirtti. Öztürk, “Partiye katkısı olacaktır. Güzel oldu” dedi.

Donanımlı kadınların karar verici yerlerde olması gerektiğini ifade eden Öztürk, halkın siyasetten şikayet ettiğini fakat Cumhuriyet Meclisinde aynı yüzlerin olduğunu söyledi. Öztürk, “Daha fazla yeni isim olmalı” dedi.

“TOPLUMSAL MENFAATLER ÖNE ÇIKMALI”

Yeni dönemle ilgili konuşan Öztürk, bireysel menfaatler yerine artık toplumsal menfaatlerin öne çıkması gerektiğini kaydetti. Öztürk, vizyonu bulunan adayların Meclis’te olması gerektiğini söyledi.

“DAHA FAZLA İNSANA DOKUNACAĞIM”

Bir sonraki dönemde Mecliste olacağına inandığını ifade eden Öztürk, “Eğer geçen seneki gibi Meclis performansı olacaksa artık aday olmayacağım. İşin mutfağındayım fakat halkın içinde pek yer alamadım. Yapmak istediklerimi yapamadım. Tecrübeliler ‘biz varız’ dedi. Kenara çekildik, performansımı gösteremedim. İyi işler yapmak istiyorum” dedi. Koltukların gelip geçici olduğunun altını çizen Öztürk, milletvekilliği sonrası insanların kendisine ‘bravo’ demesini istediğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisindeki çalışmalarına da değinen Öztürk, 5 komitede çalıştığını belirtti. Öztürk, bazı vekillerin komitelerde yer almayı istemediğini dile getirerek, “Daha az komite, daha çok insanın içinde olacağım, daha fazla insana dokunacağım. Kıbrıs’ın siyaseti bu şekilde” dedi.