  • BIST 1.876,02
  • Altın 754.69964
  • Dolar 13.3733
  • Euro 15.1993
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Yasemi Öztürk: Daha fazla insana dokunacağım

»
UBP Milletvekili, aday adayı Yasemi Öztürk, 5 komitede çalıştığını, halkın içinde yer alamadığını ifade ederek, yeni dönemde daha fazla insana dokunacağını vurguladı.
Yasemi Öztürk: Daha fazla insana dokunacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan "Çiğdem Aydın’la Günaydın" isimli programa konuk olarak soruları yanıtladı.

“BU KADAR FAZLA ADAY ADAYI BEKLEMİYORDUM”

İskele’de partisinden 12 kişinin aday adayı olduğuna işaret eden Öztürk, bu kadar fazla aday adayı beklemediğini belirtti. Öztürk, “Partiye katkısı olacaktır. Güzel oldu” dedi.

Donanımlı kadınların karar verici yerlerde olması gerektiğini ifade eden Öztürk, halkın siyasetten şikayet ettiğini fakat Cumhuriyet Meclisinde aynı yüzlerin olduğunu söyledi. Öztürk, “Daha fazla yeni isim olmalı” dedi.

“TOPLUMSAL MENFAATLER ÖNE ÇIKMALI”

Yeni dönemle ilgili konuşan Öztürk, bireysel menfaatler yerine artık toplumsal menfaatlerin öne çıkması gerektiğini kaydetti. Öztürk, vizyonu bulunan adayların Meclis’te olması gerektiğini söyledi.

“DAHA FAZLA İNSANA DOKUNACAĞIM”

Bir sonraki dönemde Mecliste olacağına inandığını ifade eden Öztürk, “Eğer geçen seneki gibi Meclis performansı olacaksa artık aday olmayacağım. İşin mutfağındayım fakat halkın içinde pek yer alamadım. Yapmak istediklerimi yapamadım. Tecrübeliler ‘biz varız’ dedi. Kenara çekildik, performansımı gösteremedim. İyi işler yapmak istiyorum” dedi.  Koltukların gelip geçici olduğunun altını çizen Öztürk, milletvekilliği sonrası insanların kendisine ‘bravo’ demesini istediğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisindeki çalışmalarına da değinen Öztürk, 5 komitede çalıştığını belirtti. Öztürk, bazı vekillerin komitelerde yer almayı istemediğini dile getirerek, “Daha az komite, daha çok insanın içinde olacağım, daha fazla insana dokunacağım. Kıbrıs’ın siyaseti bu şekilde” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Zaroğlu’na inanıp istifa edenler yuvanıza geri dönün01 Aralık 2021 Çarşamba 12:33
  • Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin Girne kontenjan adayı01 Aralık 2021 Çarşamba 12:25
  • Çavuşoğlu: İskele'de hedefimiz en az %5001 Aralık 2021 Çarşamba 09:22
  • BKP'den Boykot çağrısı! BKP seçimi boykot ediyor...01 Aralık 2021 Çarşamba 09:19
  • CTP Lefkoşa kontenjan adayları belli oldu01 Aralık 2021 Çarşamba 08:35
  • Milletin Partisi kapanıyor, Zaroğlu: “UBP’ye katılacağız”30 Kasım 2021 Salı 18:02
  • CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı30 Kasım 2021 Salı 17:32
  • DP MYK, Milletin Partisi'ne kapıyı kapattı30 Kasım 2021 Salı 11:46
  • Dr. Gülgün Vaiz, mesleğini tercih etti, CTP'nin teklifini reddetti30 Kasım 2021 Salı 11:40
  • Alişan Şan, UBP’den aday adayı olacağını duyurdu30 Kasım 2021 Salı 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti