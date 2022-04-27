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Yasemin Çobanoğlu: 26 Nisan unutulmaması gereken bir tarihtir

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Yasemin Çobanoğlu: 26 Nisan unutulmaması gereken bir tarihtir
Yasemin Çobanoğlu: 26 Nisan unutulmaması gereken bir tarihtir

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, Çernobil faciası dolayısıyla açıklama yaparak, nükleer santrallerin öngörülmeyen risk oranının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Bir nükleer atığın zararsız hale gelebilmesi için en az yarılanma ömrü kadar kazadan ve her türlü riskten güvenli şekilde korunması gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu, “Bir elementin radyoaktivitesinin etkinliği, ancak yarı ömrünün on katı gibi bir süre sonunda kaybolur. Dolayısıyla, yarı ömrü yirmi dört bin yıl olan en önemli atık plütonyumun iki yüz kırk bin yıl kontrol altında tutulması gerekmektedir. Dünyada doğal olarak bulunmayan plütonyum nükleer reaktörlerin bir atık ürünüdür’’ dedi.

“ALMANYA’DA NÜKLEER SANTRALİN 5 KM ÇAPINDAKİ ÇOCUKLARDA KANSER ORANINDA %60 LÖSEMİDE %117 ARTIŞ OLDU”

Çobanoğlu açıklamasında, Almanya’da herhangi bir kaza olmadığını ve santral çevresinde yapılan ölçümlerde normal sınırlarda radyonüklid olduğu belirtilen bir nükleer santralin 5 km çapındaki, özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda kanser oranında %60, lösemide %117 artış olduğu ve saptanan lösemi sıklığının tüm Almanya’daki sıklıktan daha fazla olduğunu gösteren çalışma olduğunu da belirtti.

Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi dururken nükleer enerji santrali kurmaya karar vermesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Çobanoğlu, Akkuyu’nun bir ihtiyaç değil, siyasi bir tercih olduğunu savundu.

“RADYASYON SIZINTISI DURUMUNDA SANTRALİN ÇEVRESİNDEKİ ONLARCA KİLOMETRELİK ALAN ZARARA UĞRAYACAKTIR”

Avrupa ülkelerinin tüm nükleer santrallerini aşamalı olarak kapatma ve yenilenebilir enerjiye geçme kararı aldığını aktaran Çobanoğlu, “Gelişmiş dünya ülkelerinin tümü nükleer enerjiden vazgeçerken Türkiye’nin nükleer enerji santrali kurmaya karar vermesi kabul edilemezdir. Üstelik Akkuyu’ya kurulacak olan nükleer santralin sadece 25-30 km uzağında hala daha aktif olan Ecemiş fay hattı geçmektedir. Deprem kuşağında olan bu bölgeye nükleer santral kurulması kararı rasyonel akılla bağdaşmamaktadır. Buraya inşa edilecek bir santralin normal çalışması sırasında veya ciddi bir kaza sonucu yayılacak olan radyasyon, yakında yaşayan insanlar dâhil tüm canlıların yaşam kalitesini tahrip edecektedir” dedi.

Akkuyu’da bir radyasyon sızıntısı olması durumunda santralin çevresindeki onlarca kilometrelik alanın zarara uğrayacağını söyleyen Çobanoğlu, Kıbrıs’ın Akkuyu’ya kurulacak olan nükleer santrale Ankara’dan ve İstanbul’dan çok daha yakın olduğunu da kaydetti.

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