YASEMİN KUMRAL’ DAN İKİ YENİ KİTAP

Türkiye de de ,Kıbrıs ‘ta da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ‘nı yaşayanların unutamayacakları bir ses , bir nefes tir Yasemin Kumral.

20 Temmuz da başlayan harekatın ilk günlerinde yayınlanan “Girne den Yol Bağladık Anadolu ya şarkısı hem adada savaşan Türk askerlerine hem direnen Kıbrıs Türk Mücahitlerine ve halkının adeta moral bayrağı” olmuş, Mehmetçik ve Mücahit Bayrak Radyosundan verilen harekat bilgilerinin satır aralarında devamlı yayınladığı bu muhteşem beste ve –adeta kendisinin yanında çarpışan -sesle büyük moral bulmuştu.

Yasemin Kumral yıllar önce de harekatın onuncu yıl dönümünde Kıbrıs a ilk çıkan birlik olan Foça daki Amfibi Deniz Piyade Alayına gelip giydiği bahriye üniformasıyla leventler ve çoğu gazi olan subay –astsubay personeline unutulmaz bir konser vermişti.

Sanat hayatından hiç kopmayan –ancak halk konserleri dışında hiç sahneye çıkmayan-Kumral, müzik, beste,resim çalışmalarına ve üretmeye ve “kalplere yol bağlamaya “iki yeni kitabı ile devam ediyor.

BİR İSTANBUL VARMIŞ

Geçtiğimiz ay İstanbul AYA Yayınlarından çıkan iki kitabından “Bir İstanbul Varmış” adlı çalışmasında Kumral ; yaşam öyküsü ile birlikte giderek değişen İstanbul u da ele almış. Bilindiği gibi müzik dünyasına ve sanat camiasına damgasını vurmuş olan çok yönlü sanatçı Yasemin Kumral kendi hayatını,o hayata eşlik eden önemli kişileri,yaşadığı şaşırtıcı, büyüleyici,hüzünlü anları,dönüm noktalarını kaleme aldığı bu kitabında bazen gülümseyerek,bazen bazense gözyaşları ile okuyacağınız ama ne olursa olsun aklınızdan , kalbinizden çıkmayacak bir okuma deneyimi sunuyor.

Kitabın arka kapağındaki tanıtım yazısı ise sanatçıyı 14 yaşından beri izleyen ünlü gazeteci Hıncal Uluç kaleme almış.

SEN O’SUN İŞTE

Yasemin Kumral’ ın gene Aya Yayınlarından ikinci kitabı ise “Sen O’ sun İşte” bir şiir kitabı..Kumral bu kitabındaki şiirlerle,herkesi özlemenin büyüleyiciliğine,çocukluğunun güzel anlarına,vazgeçilmez aşkların kıymetine ve insan olmanın,insan hissetmenin gerekliliğine ulaştırıyor.

Kitaptan bazı dizeler:

“Hani çok sevdiğin biri,

Öldükten sonra rüyana girer de,

Bütün hasretinle kucaklamak istersin.

Şöyle bakıp, silinir gider ya,

Sen O’sun işte…

Hani göçmen kuşlar telaşsız,

Daireler çizerek toplanırken,

Gitmeyin!!! Diye haykırmak ister,susarsın çaresiz,

Yüreğin bir sızı kaplar ya,

Sen o ‘ sun işte…”

Yasemin Kumral;e üniformasını giydiğin eski denizciler açık denize çıkınca “viya böyle…selametle ,denizlerin sakin pruvan hep neta olsun…”der..Selam olsun …