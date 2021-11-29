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Yasemin Öztürk, aday adaylığını duyurdu

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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, 11 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan aday belirleme seçiminde aday adayı olacağını açıkladı.
Yasemin Öztürk, aday adaylığını duyurdu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, 11 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan aday belirleme seçiminde aday adayı olacağını sosal medya üzerinden duyurdu.

Öztürk, ‘neden mi aday adayıyım’ sorusuna yanıt vererek, şunları söyledi:

“Özelde bölgemiz, genelde ülkemiz için çalışmak için,

‘Ben’ değil, ‘Biz’ dediğim için,

Bu dönemde olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de sizin sesiniz olmak için,

Sizden biri olduğum için,

Daha güçlü UBP, daha güçlü KKTC için...”

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