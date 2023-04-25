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Yasemin Öztürk: Bakanlık vasıflarına sahibim

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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk “hiçbir başkana “ben bakanlık istiyorum” demedim, bu takdir edilir. Ben o vasıflara sahip olduğumu düşünüyorum” diyerek görev verilirse layıkıyla görevi yerine getireceğini kaydetti.
Yasemin Öztürk: Bakanlık vasıflarına sahibim

Ulusal Birlik Partisi İskelem Milletvekili Yasemin Öztürk, Kıbrıs Tv canlı yayınında bakanlık beklentisine ilişkin soruya ilginç bir yanıt verdi. 

Bakanlıklarda değişim olabileceğini, kendi isminin de bu noktada konuşulup konuşulmadığını sorgulayan programcıyı yanıtlayan Yasemin Öztürk, kimseden görev talep etmediğini ancak görev verilirse layıkıyla yapacağını kaydetti:
“Bugüne kadar bir çok başkan gelip geçti, hiç birine “ben bakanlık istiyorum” demedim, bu takdir edilir. Ben o vasıflara sahip olduğumu düşünüyorum. Halen daha öğrenmeye çalışıyorum. Doktoramı bitirmeye çalışıyorum. Yarın bir gün karar verici merciye geldiğim zaman doğru kararlar üretebileyim. Başkalarının telkinlerine izin vermeyim. Doğruyu yanlışı ben tartıp karar vereyim. Bilinçli bir şekilde iyi bir idare yapmak isterim.” 

 

Liyakat çok önemli değil gibi görüyorum”
Yasemin Öztürk bu konuda sitemkar bir tavır da ortaya koydu. Öztürk, “Bu ne kadar takdir edilir  bilemiyorum ama hiçbir yerde liyakat çok önemli değil gibi görüyorum. Ben yine de çabalarıma devam ediyorum” diye konuştu.  Görev verilirse layıkıyla yapabileceğinin altını çizen Öztürk, vekillikte ikinci dönem seçildiğini ve bölgesinde de en yüksek oyu aldığını sözlerine ekledi. 

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