“PARTİMİZ SKANDALLARLA ANILIR HALE GELDİ”

“MEVCUT GENEL BAŞKAN İLE DEVAM EDERSEK HÜKÜMETTE KALAMAYIZ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, TV2020’de katıldığı programda Özlem Çimendal’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ülkenin çözüm bekleyen bir çok sorununun yanı sıra, Rum Yönetimi’nin bir süre önce başlattığı ve giderek farklı alanlara yayılan Kıbrıs Türk ekonomisine darbe vurma girişimlerinin çok ciddi ve ivedilikle ele alınması gerektiğini ifade eden Öztürk, ancak hükümette bu yönde bir eğilim olmadığını söyledi.

Öztürk, ülke yönetiminde bir değişime gerek olduğunun altını çizerek, bu nedenle de UBP kurultayında Hasan Taçoy’a destek verdiğini kaydetti.

Yapılan yasaların ya yetersiz olduğunu ya da yürürlüğe girmediğini ifade eden Öztürk, “peki biz iki yılda ne yaptık” diye sorduk.

Üstel’i kurultayda desteklemeyeceğini kaydeden Öztürk, “çünkü ona iki yıllık görevi süresince gereken desteği verdik. İki yıl yaptığı icraatları gözlemledik ve şu an ‘biz ne yaptık’ diye sorguluyoruz. Çocuklarla ilgili bir şey yaptık mı, uyuşturucuyla mücadelede alınan kararlar ve yasalar neden yürürlüğe girmiyor. Bu yüzden diğer adaya da bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu korkusuzca her yerde söylüyorum. Mevlana’nın ‘Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün’ sözünde olduğu gibi” dedi.

Üstel’i iki yıl deneyimledikten sonra bu kez Hasan Taçoy’a genel başkan ve başbakan olarak bir şans verilmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, “çünkü maalesef partimiz sayın Ünal Üstel’le birlikte skandallarla anılıyor artık. Halk arasında konuşulan konu partimizin her geçen gün dibe doğru gitmekte olduğudur. Bunlar halk arasında konuşuluyor. Ama birileri maalesef sadece koltuk derdinde. Koltuğu kaybetmeme derdinde ve devletin gücünü kendi menfaatinde kullanma derdinde” dedi.

Yasemin Öztürk, bu yönde parti içerisinde de mücadeleye devam edeceklerini belirterek, partinin son dönemde halkın gözünde çok iyi bir izlenimi bulunmadığını kaydetti.

“dün yine 118 kişinin sözleşmeli işçi olarak işe alındığını duyduk” diyen Öztürk, ihtiyaçlı bir çok insan varken yapılan bu tür istihdamların üzücü olduğunu vurguladı.

Devletin üst kademeleri boş dururken alt kadroların şişirilmesinin yanlışlığına dikkat çeken Öztürk, bunun devlet bütçesine ciddi bir yük getirdiğini söyledi.

Üstel’e ve partinin bugünkü durumuna büyük bir tepki olduğunu dile getiren Öztürk, “eğer mevcut başkan ile yola devam edersek halk günü geldiğinde bize bu tepkisini gösterecektir” dedi.

Öztürk, Üstel’in yeniden seçilmek için kamunun gücünü kullanmakta olduğunun konuşulduğuna işaret ederek, her zaman açık konuşmuş birisi olarak bu sefer de “buna dur demek için hareket etmeliyiz” dediğini söyledi.

“mevcut başkanla devam edersek hükümette kalmamız imkansız” diyen Öztürk, skandalları geride bırakıp yeni ve temiz bir yol çizmek adına tüm üyeleri kurultay gününde oylarını kullanmaya çağırdı.