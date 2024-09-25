  • BIST 10032.07
  • Altın 2914.422
  • Dolar 34.1421
  • Euro 38.2119
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi öldü

Yasemin Öztürk’ten Sert Açıklama: UBP Kurultayındaki Usulsüzlükler Kınandı!

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) vekili Yasemin Öztürk, geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayda yaşanan usulsüzlüklere sert bir dille tepki gösterdi
Yasemin Öztürk’ten Sert Açıklama: UBP Kurultayındaki Usulsüzlükler Kınandı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) vekili Yasemin Öztürk, geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayda yaşanan usulsüzlüklere sert bir dille tepki gösterdi.

Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kurultayda, parti içindeki skandal olaylara dikkat çeken Öztürk, yaşanan durumlar nedeniyle partililerden özür diledi.

Açıklamasında, “Divan Başkanı ve yardımcısının imzalaması gereken genel başkanlık oy pusulalarını, kendi aralarında oy çoğunluğuyla imzaladılar” diyerek kurultayda alınan kararların ne denli haksız ve yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Parti meclisi oylarının sayımının açık yapılması gerekirken, hiçbir adayın gözlemci olarak bulunmasına izin vermediler” şeklinde ifade ettiği eleştirileriyle, kurultayda şeffaflığın sağlanmadığını gözler önüne serdi.

Öztürk, “Divanın bir üyesi ve başkan yardımcısı olarak, bana sayım zamanını bildirmediler ve ben olmadan sayım yaptılar” diyerek, yaşananların yalnızca bir ihanet değil, aynı zamanda bir yasaya ve parti tüzüğüne karşı da bir aykırılık olduğunu belirtti. Usulsüzlükleri engellemek için elinden geleni yaptığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Öztürk, “Sürekli yasaya ve tüzüğe aykırı davrandılar” dedi.

Yasemin Öztürk, partililerden ve özellikle de parti meclisine aday olan kardeşlerinden özür dileyerek, yaşananların UBP’nin geleceği için bir tehdit oluşturduğunu savundu. “Bu durum, partimizin itibarını zedelerken, aynı zamanda üyelerimizin güvenini de sarsmaktadır. Bu usulsüzlüklerin hesabını vermek zorundalar” diyerek, sorumluların bir an önce açıklanmasını talep etti.

Öztürk’ün bu sert açıklaması, UBP içindeki huzursuzluğu ve mevcut yönetimin uygulamalarına yönelik eleştirilerin artabileceğini gösteriyor. Partinin geleceği açısından kritik bir dönemde olduğu aşikar; yaşanan bu tür olaylar, partinin birliğini ve dirliğini tehdit etmeye devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'deki "İhtilaflı Mallar" Konusu Yeniden Gündemde25 Eylül 2024 Çarşamba 12:27
  • Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı yazılı sınav yapacak25 Eylül 2024 Çarşamba 11:39
  • GMO Başkanı Oymen: Gıda mühendisleri olmadan sağlıklı bir gelecek düşünülemez25 Eylül 2024 Çarşamba 11:37
  • Özersay: "Sahte Diplomalarla İlgili olanlar UBP Kurultayı'nda çeşitli pozisyonlara getirildi"25 Eylül 2024 Çarşamba 11:27
  • Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kopenhag'da düzenlenen DSÖ ve FIP etkinliğine katıldı25 Eylül 2024 Çarşamba 11:09
  • Hasipoğlu: "KKTC'nin Tanınması İçin Güçlü Bir Mesaj Verildi"25 Eylül 2024 Çarşamba 11:03
  • Hasan Taçoy ve 5 Vekil mesaj verdi25 Eylül 2024 Çarşamba 09:39
  • İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi için Kıbrıs'a 700 asker konuşlandırıyor25 Eylül 2024 Çarşamba 09:33
  • KTOEÖS: Öğrenciler torpille okullara alınıyor!25 Eylül 2024 Çarşamba 09:32
  • Kooperatif iştirakleri, yanlış yönetim ve partizan uygulamalarla zarara uğradı25 Eylül 2024 Çarşamba 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti