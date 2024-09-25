Yasemin Öztürk’ten Sert Açıklama: UBP Kurultayındaki Usulsüzlükler Kınandı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) vekili Yasemin Öztürk, geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayda yaşanan usulsüzlüklere sert bir dille tepki gösterdi.

Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kurultayda, parti içindeki skandal olaylara dikkat çeken Öztürk, yaşanan durumlar nedeniyle partililerden özür diledi.

Açıklamasında, “Divan Başkanı ve yardımcısının imzalaması gereken genel başkanlık oy pusulalarını, kendi aralarında oy çoğunluğuyla imzaladılar” diyerek kurultayda alınan kararların ne denli haksız ve yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Parti meclisi oylarının sayımının açık yapılması gerekirken, hiçbir adayın gözlemci olarak bulunmasına izin vermediler” şeklinde ifade ettiği eleştirileriyle, kurultayda şeffaflığın sağlanmadığını gözler önüne serdi.

Öztürk, “Divanın bir üyesi ve başkan yardımcısı olarak, bana sayım zamanını bildirmediler ve ben olmadan sayım yaptılar” diyerek, yaşananların yalnızca bir ihanet değil, aynı zamanda bir yasaya ve parti tüzüğüne karşı da bir aykırılık olduğunu belirtti. Usulsüzlükleri engellemek için elinden geleni yaptığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Öztürk, “Sürekli yasaya ve tüzüğe aykırı davrandılar” dedi.

Yasemin Öztürk, partililerden ve özellikle de parti meclisine aday olan kardeşlerinden özür dileyerek, yaşananların UBP’nin geleceği için bir tehdit oluşturduğunu savundu. “Bu durum, partimizin itibarını zedelerken, aynı zamanda üyelerimizin güvenini de sarsmaktadır. Bu usulsüzlüklerin hesabını vermek zorundalar” diyerek, sorumluların bir an önce açıklanmasını talep etti.

Öztürk’ün bu sert açıklaması, UBP içindeki huzursuzluğu ve mevcut yönetimin uygulamalarına yönelik eleştirilerin artabileceğini gösteriyor. Partinin geleceği açısından kritik bir dönemde olduğu aşikar; yaşanan bu tür olaylar, partinin birliğini ve dirliğini tehdit etmeye devam ediyor.