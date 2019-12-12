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Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmadığı için yargılanan doktora beraat

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Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmadığı için yargılanan doktora beraat
Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmadığı için yargılanan doktora beraat

Edirne’de, ‘cinsel istismara’ uğrayan, yaşları 18’den küçük üç kız çocuğuna savcılık tarafından istenilen bekaret testini onların kabul etmemesi üzerine yapmayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, ‘görevi ihmal’ suçundan yargılandığı davada, ‘suç unsuru oluşmadığı’ gerekçesiyle beraat etti.

2013 yılında savcılık tarafından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden gönderilen ‘cinsel istismar’ mağduru kız çocuklarına genital muayeneyi (bekaret testi) gerçekleştirmeyen Altun’un, hakkında ‘görevi ihmal’ suçundan açılan davadan beraat etmesine Lüleburgaz Savcılığı itiraz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Dairesi, kararı bozdu.

Hasta kabul etmediği sürece hekim muayenesinin doğru olmadığını söyleyen Altun şöyle devam etti: “Bize gönderilen insanların muayeneleri, gerek adli gerekçelerle olsun gerek kendilerinin başvurduğu tıbbi nedenler olsun mutlaka kişinin iznine bağlıdır. Yargı mekanizması içerisinde, ‘gönderilen hastanın muayene edilmesi zorunlu’ gibi bir algı var. Öyle bir şey yok.”

Hasta muayeneyi kabul etmediği takdirde zorlamanın, hastaya ruhsal yönden zarar vermek olduğunu belirten Altun, “Sonuçta bu ilk yargılanmam değil, suçlu olmadığım bir kez daha ortaya çıktı ve bir kez daha beraat ettim. Yaptığım uygulama, iyi hekimlik uygulaması olarak bir kez daha ortaya çıkmış oldu” dedi.

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