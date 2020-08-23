  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Yasin Obuz'un numarası ifşa oldu! '20 bin mesaj...'

» »
'Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz'un cep telefonu numarası iddiasına göre sosyal medyada yayıldı. Obuz bakın ne dedi.
Yasin Obuz'un numarası ifşa oldu! '20 bin mesaj...'

Yasin Obuz, 'MasterChef Türkiye 2019'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Acun Ilıcalı'nın bir diğer fenomen yarışması 'Survivor'a katılmıştı. Cemal Can Canseven'in şampiyon tamamladığı 'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olmayı başaran Yasin geçtiğimiz gün zor onlar yaşadı.

Yasin Obuz'un iddiasına göre telefon numarası ifşa oldu. Obuz ise gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını değiştirdi. Obuz açıklamasında "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.640xauto-032.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu21 Ağustos 2020 Cuma 21:34
  • Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya çağrı: Yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun21 Ağustos 2020 Cuma 21:06
  • Bütün Netflix’i bir saniyede indirebilecek kadar hızlı internet bağlantısı sağlandı21 Ağustos 2020 Cuma 20:33
  • Yönetici apartmanı karantinaya aldı:Girişte nöbet tutuyor, akşam evden kamerayla izliyor21 Ağustos 2020 Cuma 18:07
  • Airbnb kiraladığı evlerde parti ve etkinlik yapılmasını yasakladı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:40
  • 200 yıllık saat zamana meydan okuyor20 Ağustos 2020 Perşembe 12:59
  • Çikolata yiyince neden mutlu oluruz?19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:42
  • Ekran karşısında fazla zaman geçiren gençlerin dikkat etmesi gerekenler19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:32
  • Ortak makyaj malzemesi, koronavirüsü 4-5 saatte bulaştırabilir19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15
  • Ünlü bilim yazarı araştırdı: İnsanlık yok olsa Dünya’da neler olur?18 Ağustos 2020 Salı 22:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti