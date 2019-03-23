Yaşlandığınızı gösteren 9 biyolojik belirti
'Yaşlanma Emareleri' adlı araştırmayı yapan doktorlardan biri olan Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden doktor Manuel Serrano, "Biyolojik anlamda, yaşlandıkça daha iyiye giden hiçbir şey bilmiyorum" değerlendirmesini yaptı. Serrano BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bunlar kaçınılmaz faktörler. Yaşam biçimi ve genetiğe bağlı olarak bazı insanlarda daha çok, bazılarında da daha az görünür oluyor. Ama mutlaka yaşanıyor" dedi.
İspanya’daki Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden doktor Manuel Serrano, ‘Yaşlanma Emareleri’ adlı yeni yayımlanan araştırmayı yapan doktorlardan biri. Uzmanlar yıllar geçtikçe vücudumuzda yaşanan başlıca süreçleri listeledi.
23 Mart 2019 Cumartesi 16:35
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