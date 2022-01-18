Yaşlandıkça Artan En Yaygın 5 Ağrı Ve Çözüm Yolları

Günlük yaşantınızı olumsuz etkileyen kronik ağrılardan şikayetçiyseniz, bu duruma rehberlik edecek bilgiler ve tedavi yollarını sizler için sıraladık…

Ağrı, hoş olmayan bir duyusal ve duygusal deneyime neden olan dokuların gerçek veya olası bir hasarıdır. İnsanların bir doktora gitmesinin veya bir fizyoterapiste danışmasının yaygın nedenlerinden biridir. Kronik ağrının kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi durumlardan daha fazla insanı etkilediğini öğrenmek sizi şaşırtabilir.

Yaşlandıkça, bir dizi küçük sorun ortaya çıkmaya başlar. Eklem ağrılarından kalça ağrısına kadar her türlü akut veya kronik ağrı, şiddetlenmemesi için zamanında tedavi edilmelidir. İster acı çekiyor olun, ister evde bir yaşlı olun, göz ardı etmemeniz gereken yaşa bağlı birkaç yaygın ağrı vardır. İşte, yaşla birlikte artması muhtemel o ağrılar;

1. SIRT AĞRISI

Yaşlandıkça, beldeki sertlik ve ağrı, çoğu insanın şikayet ettiği yaygın bir sorundur. Yaşa bağlı bel ağrısı, esas olarak aşınma ve yıpranma, disklerdeki dejeneratif değişiklikler, eklem dejenerasyonu ve kemik yoğunluğunun azalması, kasların ve bağların elastikiyetinin azalması gibi diğer nedenlerden kaynaklanır.

Bel ağrınız varsa, zamanında yardım almanız ve durumunuzu değerlendirebilecek ve size doğru rehberlik edebilecek bir fizyoterapiste olduğu kadar bir doktora danışmanız önemlidir. Yaşa bağlı ağrılardan tamamen kaçınmak mümkün olmasa da, alabileceğiniz birkaç önleyici tedbir var.

Düzenli egzersiz yapın: Düzenli egzersizlere erkenden başlamak yaşa bağlı ağrıları önlemenize yardımcı olabilir. 40'lı yaşlarınızdayken, her gün birkaç saat yürüyüşe veya yoga seansına ayırdığınızdan emin olun. Bu küçük eylemler, yaşlandıkça yaşam kalitenizde büyük bir fark yaratabilir.

Düzenli olarak bir fizyoterapiste danışın: Yaşlandıkça kaslarınız ve eklemleriniz zayıflar. Küçük sorunlarınız daha da kötüleşmeden önce, bir konsültasyon isteyin ve bir fizyoterapistin yardımıyla gücünüzü artırmaya çalışın.

2. DİZ AĞRISI

Diz ağrısı şiddetli ağrılı olabilir ve doğal hareketleri de sınırlayabilir. Obezite, aşınma ve yıpranma nedeniyle kas yorgunluğu, artrit ve zayıf kaslar nedeniyle daha az eklem desteği diz ağrısının yaygın nedenlerinden bazılarıdır. Erken müdahale, diz ağrısını daha iyi yönetmenin anahtarıdır. İşte, dikkat edilmesi gereken belirtilerden bazıları;

- Dizde kalıcı ağrı,

- Diz eklemini bükememe veya düzeltememe,

- Ayağa kalkarken dizine ağırlık vermede zorluk.

3. KALÇA AĞRISI

Kalça bel ve bacak kemiklerine bağlıdır ve bu bölgelerdeki herhangi bir ağrı kalça ekleminde ağrıya neden olabilir. Yaşlı erişkinlerde, kalça ağrısının ana nedenleri osteoartrit ve romatoid artrittir. Enflamasyona neden olur ve kalça kemiklerini koruyan kıkırdağı yok eder.

Ağrı yavaş yavaş artar, bu da kalçada sertliğe ve kolay hareket edememeye yol açar. Kalça ağrısı çekiyorsanız, evde herhangi bir egzersiz veya ilaç denemeyin. Doğru hareket tarzını önerebilecek bir doktora ve fizyoterapi uzmanına hemen danışın.

4. OMUZ AĞRISI

Omuz ağrısı ani bir travma sonucu oluşabileceği gibi aylar, bazen yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Uzun süreler boyunca kötü duruş veya ağır nesneleri başın üzerine kaldırmak gibi tekrarlanan baş üstü hareketler, omuz yaralanmasının yaygın nedenlerinden bazılarıdır. Omuzda donuk bir ağrı, kolda güçsüzlük, geriye uzanmada veya kolunuzu kaldırmada zorluk ve uyku bozukluğu olağan semptomlardan bazılarıdır.

5. KAS SPAZMLARI

Yaşlandıkça kas spazmı veya kramp sıklığı artar. Fiziksel efor, ani kas spazmlarına ve yoğun ağrıya neden olabilir. Bu, birkaç gün boyunca normal şekilde çalışamamaya yol açabilir. Dikkatli olursanız kas spazmları önlenebilir. Çoğu kas spazmı 2-3 gün içinde geçer. Ancak ağrınız birkaç günden fazla sürerse doktorunuza danışın.