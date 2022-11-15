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Yaşlanma karşıtı B3 vitamini takviyesi kanser riskini artırıyor

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Araştırmalar, yaşlanma karşıtı olarak tercih edilen popüler bir besin takviyesinin kanser riskini artırabileceğini buldu.
Yaşlanma karşıtı B3 vitamini takviyesi kanser riskini artırıyor

ABD’deki Missouri Üniversitesi tarafından yapılan fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yaşlanma karşıtı olarak kullanılan B3 vitamini haplarında bulunan nikotinamid ribosid maddesinin kanserin beyne yayılma şansını artırabileceğini ortaya koydu.

B3 vitamininin bir formu olan nikotinamid ribosidin (NR), yaşlanmayı geciktirici etkilerinin yanı sıra yüksek kolesterol ve kan basıncını düşürebildiği iddia ediliyor.

Ancak Daily Mail’in haberine göre, araştırmalar, bu maddenin meme kanseri riskini artırdığını ve hastalığın beyne yayılmasına neden olduğunu buldu.

Bu form, vücut tarafından hücrelere enerji vermenin anahtarı olan bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotide (NAD +) dönüştürülür. Kanser hücreleri de bu enerjiyle beslenir.

SON YILLARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Biosensors and Bioelectronics dergisinde yayımlanan Missouri Üniversitesi’nde çalışma lideri ve kimya doçenti Dr. Elena Goun, “Bazı insanlar vitaminleri ve takviyeleri alıyor çünkü otomatik olarak vitaminlerin ve takviyelerin sağlığa yalnızca olumlu yararları olduğunu varsayıyorlar ancak aslında ne olduğu hakkında çok az şey biliniyor” dedi.

Nüfusun yarısından fazlasının düzenli olarak bunları aması ve yılda 1,5 milyar dolar harcaması ile takviye ve vitamin endüstrisi ABD’de patlama yaşıyor. İngiltere’de de vitamin veya mineral hapları için yılda 430 milyon sterlin harcandığı kaydedildi.

Son aylarda yapılan bir dizi çalışma, birçok popüler takviyenin, reklamlarındaki büyük iddialara rağmen gözle görülür sağlık değişikliklerine neden olmadığını ortaya koydu.

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