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Yaşlanmaya neden olan besinler neler

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Tükettiğimiz gıdalar, erken yaşlanmaya etki eden sebeplerden. Yediklerinize dikkat ederek yaşlanmayı önleyebilirsiniz. İşte uzak durulması gereken yiyecekler!
Yaşlanmaya neden olan besinler neler

Vücudumuzun daha sağlıklı olmasını, cildimizin genç ve canlı gözükmesini tükettiğimiz yiyeceklerle sağlamamız mümkün. Rafine şeker, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız yağlar, alkol, aşırı kahve tüketimi gibi erken yaşlanmaya neden olan yiyecek ve içeceklerden uzak durarak yaşlanmayı engelleyebilirsiniz. İşte erken yaşlanmaya sebep olan daha önce duymadığınız besinler!

Fazla tuz tüketimi

Tuz vücudun su tutmasına neden olarak ödeme yol açıyor. Ayrıca hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açıyor. Vücut susuz kaldığında cilt kırışıyor ve daha erken yaşlanıyor.

Trans yağlar

Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir. Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.

Şeker tüketmek

Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur. Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.

İşlenmiş Etler

Birçok kişi tarafından sevilen sosis, pastırma ve şarküteri etlerde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulunur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler. Ayrıca bu ürünler vücuttaki C vitamini miktarını düşürür ve bu da kollajen oluşumu açısından çok önemlidir. Bunun yerine et tüketimini azaltın ve sebzeli sandviçler tercih edin.

Kızarmış patates tüketimi

Patates vücudumuzun içine girdikten sonra anında şekere dönüşür. Özellikle yüksek yağlarda kızartılan patatesler ve yiyecekler serbest radikalleri, serbest bırakır bu da ciltte hücresel hasara neden olur. Patatesi en zararsız şekilde tüketmek istiyorsanız ya haşlayın ya da fırında pişirin.

Kafein cildi kurutuyor

Kafein, vücudunuzu susuz bırakır ve nem eksikliğine neden olur. Bu durum cildinizi kuru ve kırılgan bir hale getirir. Bu durumu çözmenin basit bir yolu vardır: tükettiğiniz her kahve için sadece bir bardak su için ve cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

Mangalda pişen et

Siyah ve kömürleşmiş olan et vücuda ciddi anlamda zarar verir. Bu durum cildiniz için kolajen gibi temel özellikleri bozabilir ve yaşlı bir görünüme yol açar. Mangal yaparken, siyahlaşmış etten uzak durun.

Baharatlı yiyecekler erken yaşlandırıyor

Baharatlı yiyecekler, kan damarlarını genişletir ve cildinizin erken yaşlanmasına sebep olur. Baharat tüketimi sağlıklı görünse de bu konuda ciddi dikkat etmek gerekir. Düzenli baharat tüketimi alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve şişkinliğe veya kalıcı kızarıklığa neden olabilir.

 

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