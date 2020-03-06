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Yaşlanmayı yavaşlatmanın yöntemi bulundu

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Yaşlanmayı yavaşlatmanın yöntemi bulundu
Yaşlanmayı yavaşlatmanın yöntemi bulundu

 

Bilim insanları, glikoza alternatif olarak ketonları öneriyor.

Stony Brook- New York Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, beyin fonksiyonunda ilk bozulma belirtilerinin görüldüğü yaşı tespit ederek bu sürecin nasıl yavaşlatılabileceğini belirledi.

Sputnik Türkçe'nin PNAS dergisinde yayınlanan çalışmadan aktardığına göre, nörobilimci Lillian Muhika-Parodi, 18 ila 88 yaşları arasında yaklaşık bin kişinin katılımıyla yapılan deneyin sonuçlarını açıkladı.

 

Katılımcıların beyninin farklı bölgeleri arasındaki etkileşimin nasıl değiştiği, yaşa ve tüketilen gıdaya ne kadar bağlı olduğu incelendi. 

Muhika-Parodi, insanın yaşlandıkça beyninin vücuda giren glikozu etkili bir şekilde işleme yeteneğini kaybettiğini belirtti. Parodu, buna bağlı olarak nöronların yavaş yavaş acıktığı ve beyin bölümlerinin etkileşim ağlarının istikrarsızlaştığını belirtti.

Glikoza alternatif olarak ketonları öneren bilim insanları, karşılaştırma için katılımcılara normal ve düşük karbonhidratlı (pirinç veya patates olmaksızın, salata ile birlikte et veya balık) olmak üzere iki diyet uygulayarak beyinlerinin stabilitesini değerlendirdi.  

Deney sonuçları, keton diyetinin beyin bölümlerinin etkileşimini geliştirdiğini ve genel bilişsel aktiviteyi artırdığını gösterdi. 

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