Yaşlı bakım evinde ani ölüm

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
27.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında Sınırüstü'nde, yaşlı bakım evinde kalmakta olan Aynur HATAY (K-80) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
PGM Basın Subaylığı açıkladı:
27.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında Sınırüstü'nde, yaşlı bakım evinde kalmakta olan Aynur HATAY (K-80) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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