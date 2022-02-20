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Yaşlı Bakım Semineri Düzenlenecek

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Yaşlı Bakım Semineri Düzenlenecek
Yaşlı Bakım Semineri Düzenlenecek

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, yaşlı aileleri, yaşlılar ve bakıcılar için Yaşlı Bakım Semineri düzenleyecek.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında düzenlenecek Yaşlı Bakım Semineri, 24 Şubat Perşembe günü, 14.00 – 16.15 saatleri arasında Mehmetçik’te Çelebi Garden Hotel’de yapılacak.

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Prof. Dr. Hatice Bebiş’in konuşmacı olarak yer alacağı seminerde, yaşlıların özbakımı, tansiyon, ateş, nabız gibi yaşamsal bulguları, aktivitenin önemi ve yaşlı güvenliği hakkında bilgi verilecek.

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