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Yaşlı Hakları Çalıştayı başladı

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Yaşlı Hakları Çalıştayı başladı
Yaşlı Hakları Çalıştayı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde Gazimağusa’da yaşlı haklarının ele alındığı çalıştay gerçekleştiriliyor.

Salamis Bay Conti Resort otelde yer alan Yaşlı Hakları Çalıştayı açılış konuşmalarıyla başladı.

İlk konuşmayı DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Doç.Dr Süheyla Üçışık Erbilen yaptı.

Erbilen, ülkemizde 65 yaş üzeri yaşlı nüfusun yüzde 9.8’ini oluşturduğunu, dünya genelinde ise yüzde 12 ‘den yüzde 22’ye çıkmakta olduğunu belirterek, düzenlenen çalıştay ile ülkemizde yaşlı haklarının değerlendirilmesi ve yaşlılarının haklarının erişimine sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof.Dr Aykut Hocanın da konuşmasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında öncülük etmekte ve bilimsel altyapı çerçevesinde oluşturulacak çalışmalarda topluma ışık tutmayı amaçladığını belirterek, üniversitenin bu tür konulara her zaman destek olmayı görev bildiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’da, yaşam süresi uzadıkça nüfusun artmakta olduğunu bu noktada imkanların yetersiz kalabileceğini ve kendilerine büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Bakan Taçoy, sosyal devlet anlayışının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, bu yönde yaşlı haklarının yasaya bağlanmasının önemini dile getirdi ve yeni yasa çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, çocuk-aile-engelliler ve yaşlı konularının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, ülkede bu bağlamda atılacak adımların çok önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğunu ve bu devletin her türlü ihtiyaçlısına sahip çıkma çabası içinde bu günlere geldiğinin altını çizen Tatar, ülkede her geçen gün yaşlı nüfusun artmakta olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının geçmişten günümüze yaşlısına sahip çıkan bir anlayış taşıdığını hatırlattı ve bundan sonra da devlet ve hükümet olarak aynı düşünceyle hareket edileceğini belirtti.

Çalıştayın sonuç bildirgesi yarın hazırlanacak.

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