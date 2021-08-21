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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: "Artık yaşlıları koruyamıyoruz"

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, pandemi döneminde yaşlı bakım evlerinin denetlenmesi konusunda yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın yaşlı bakımevlerinin denetlenmediğini ileri sürerek, "Bakanlık denetiminden sorumlu olduğunun farkında değil"
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: "Artık yaşlıları koruyamıyoruz"

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, pandemi döneminde yaşlı bakım evlerinin denetlenmesi konusunda yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın yaşlı bakımevlerinin denetlenmediğini ileri sürerek, "Bakanlık denetiminden sorumlu olduğunun farkında değil" dedi...

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde, yaşlı bakımevlerinin denetlenmediğini ileri sürerek, Sağlık Bakanlığı’nın ise yaşlı bakımevlerinin denetiminden sorumlu olduğunun farkında olmadığını savundu.

Yaşlı bakımevlerinin denetiminde yaşanan sorununun yaşlı bakımevlerinin bir yasası olmamasından kaynaklandığına işaret eden Dernek, hükümete bakımevleri yasasını geçirerek, bir an önce uygulamaya koyma çağrısını yineledi.

Dernek, “Yaşlı bakım sektörünün yasasız, yani yasa dışı bir sektör olarak gelişmesi son derece sakıncalı ve yaşlılarımız için tehlikelidir. Gelinen son durum da budur” açıklamasında bulundu.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, pandemi döneminde yaşlı bakımevlerinin denetlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bakımevlerinin bir buçuk yıl önce pandemiden dolayı ziyaretçilere kapandığı, ülkeye ulaşan ilk Pfizer&Biontech aşılarının bakımevlerinde kalan yaşlılara ve bakımevi çalışanlarına yapıldığı ve ziyaretlerin dış mekanda yapıldığı kaydedilerek, alınan bu önlemler sayesinde bakımevlerinde hiçbir korona vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamada, pandemi sürecinde hastaları birbirinden korumaya elverişi olmayan bakımevleri için bunun “çok büyük bir başarı” olduğu ifade edilerek bakımevlerinin bu nedenle takdir edilmesi gerektiği belirtildi.

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