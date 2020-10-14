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Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Dünya Ruh Sağlığı Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

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 Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bir ülkenin ruh sağlığına yaptığı yatırımın gelişmişlik düzeyiyle birlikte arttığını ifade etti. 
Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Dünya Ruh Sağlığı Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

 Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bir ülkenin ruh sağlığına yaptığı yatırımın gelişmişlik düzeyiyle birlikte arttığını ifade etti. 

Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl belirlediği ruh sağlığı temasının “Ruh Sağlığına Yatırım Yap” olduğuna dikkat çekildi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bir kısmının, pandemi dönemi nedeniyle başka amaçla kullanıldığını belirterek, her şeyden önce ülkede ruhsal hastalığı olan bireylere ayrılan yatak sayısının yeterli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. 

Dernek yetkilileri yazılı açıklamada şu sorunlara da dikkat çekti:

“Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin toplum içinde barınabileceği yerler, merkezler bulunmamaktadır. Bu merkezlerin bulunmaması nedeniyle yıllardır yasaya aykırı bir şekilde bakımevlerinde barınmak zorunda olan bu bireyler için çözüm bulunmalıdır. Mecliste bekleyen Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı tekrar gündeme getirilip üzerinde tüm ruh sağlığı meslek mensuplarının temsilcileriyle fikir alış-verişi yapılarak çalışılmalı ve yasalaşmalıdır, ruhsal hastalığı olan bireyler olabildiğince toplum içinde olmalıdır ve toplum içerisinde tedavi olanakları sağlanmalıdır, damgalamayı önlemek için çalışmalar yapılmalı insanlarımız işlerini kaybetme korkusuyla yaşamamalıdır. Genel hastanelerde konsültasyon lizeyon psikiyatri birimleri oluşturulmalı, CoVid hastaları da dahil tüm ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bu birimlerden yararlanmaları sağlanmalıdır. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği üzerine yüksek lisans/doktora yapıp uzmanlaşan hemşireler, farklı birimler yerine psikiyatri hastanelerinde görev almalıdır. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda ruh sağlığı alanına maddi ve manevi yatırımlar yapılmalıdır.”

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