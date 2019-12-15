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Yaşlı kadın isteyince huzurevine itfaiyeci kostümlü striptizci geldi

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Yaşlı kadın isteyince huzurevine itfaiyeci kostümlü striptizci geldi
Yaşlı kadın isteyince huzurevine itfaiyeci kostümlü striptizci geldi

İngiltere’de huzur evinde kalan bir kadın, itfaiyeci kostümlü bir striptizci çağrılmasını istedi. Huzur evi yönetimi, yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

Huzur evinde, yaşlıların dileklerini içeren notları asabildiği dilek ağacı kuruldu.

89 yaşındaki Joan, huzur evine itfaiyeci kostümlü bir striptizcinin gelmesini ve dans etmesini diledi.

Sputnik’in The Sun’dan aktardığına göre kurumun yöneticisi, personelin buradaki insanlara hayatlarını dolu dolu yaşamalarına yardımcı olmaya çalıştığını, bu yüzden Joan’ın dileğinin yerine getirildiğini anlattı.

Yaşlı kadın, striptizcinin yaptığı dansın ona tekrar kendini genç hissettirdiğini söyledi.as-006.jpg

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