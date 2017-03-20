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Yaşlılara yönelik yemek düzenlendi

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Yaşlılara yönelik yemek düzenlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Lefkoşa ve Lefke bölgesinde yaşayan yaşlılara Hidden Garden’da yemek verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de yemeğe katılarak yaşlıları yalnız bırakmadı.

8-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen yemekte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, yaşamın en önemli evresi olan yaşlılık döneminde Sosyal Hizmetler Dairesi olarak yaşlıların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yaşlilarin hakkının ödenemeyeceğini belirten Başkurt, sene de bir gün de olsa yaşlıların farklı bir gün geçirmelerini sağlamaya öncelik verdiklerini ve hafta boyunca etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de konuşmasında ” Hepiniz bizim için tek tek ve ayrı ayrı değerlisiniz, vefa bugünlerde belli olur ” diyerek yaşlılara seslendi.

Bakanlığın yalnızca bir gün değil, her gün yaşlıların yanında olduğunu önemle vurgulayan Saner, yaşlılar varolmasaydı gelecek kuşakların olmazdı dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her türlü imkanı seferber ederek yaşlılara hizmet vermeye ve onların yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Saner; yaşlıları sadece bir gün değil her gün hatırladıklarını, her gün hürmet duyduklarını belirtti.

Saner tüm yaşlılara sağlıklı ve uzun bir ömür dileyerek, katkılarından dolayı Hidden Garden’ın sahibi İsmet Ertaç’a teşekkür plaketi verdi.

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