Yaşlılarımıza, bu ülkeye ve evlatlarına verdikleri emek için teşekkür

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, Yaşlılar Haftası nedeniyle her yıl olduğu gibi köydeki yaşlıları ziyaret etti.

. Akçay köyündeki özel kuşakları ziyaret eden kadınlara bölge milletvekilleri Mehmet Çağlar, Hüseyin Erçal ve İlçe Başkanı Doğan Şahali de eşlik etti. Sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde yurttaşlara hediyeler takdim edildi.

CTP’li heyeti güler yüzle karşılayan yaşlılara, bu ülkeye ve evlatlarına verdiği emekten dolayı teşekkür edildi. Yaşlıların her zaman baş tacı olduğu ve fedakarlıklarının unutulmayacağı vurgulandı. Ziyaretlerin daha sık yapılmasını isteyen yaşlılar, kendi yaptıkları ürünleri ikram etmekten de geri kalmadı.