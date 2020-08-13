Yat Hırsızlarına ek tutuklama talebi

(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin veTivakun Baltabaev dün ek tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.20 raddelerinde Girne Marina’da konuşlanmışolan ve Barbaros Özkaptan'a ait ikametgâholarak kullanılan Amerikan bandıralı motor yata Jasmine Court hotelin istikametinden yüzerek gelen zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Tivakun Baltabaev ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olanbir zanlının dahakonu yatın kuzeyebakan ve kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını hasarvermeksizin açtıktan sonra yat içerisinden toplam değerleri84,269 Türk Lirası olan iki adet 80'lik Pen marka alt kısımlarıparlak altın rengi makara kısmı bakır renk olan profesyonel balıkçı oltasını bir adet Go pro marka siyah renk su altı ve üstü kamerayı, bir adet Gopro marka 360 derece çekim yapan siyahrenkli su altı ve su üstü kamerasını ve aparatlarını yat içerisindebulunan yatak dolabında muhafaza edilen Omega Seemastermarka metalik renk kol saatini, beylerbeyi göbek Marka siyahrenkli rakıyı ve 18 yıllık Chivas Regal marka viskiyi ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2320 dolar parayı aldıktansonra yine yüzerek güney istikametinde bulunan Jasmine Courthotel kıyısına doğru ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in ise kıyıda kalarak gözcülük yaptığını ve konu marinaya gitmediğinitespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru Adnan Kardeşler,çevre kameralarında yapılan incelemede5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile bir hotelin içerisinden çıktığının ve yine Girne'de bulunanMustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan 3 zanlının mahkemeye çıkarıldığını, Tivakun Baltabaev’in Girne’de tespit edilerek yakalandığını söyledi. Kardeşler, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ancak zanlının gösterimi ile kaldığı apartmanın bodrum kısmında olta bulduklarını ifade etti. Polis, meselenin tahkikatının devam ettiğini, aranmakta olan bir şahıs ve emareler olduğunu belirterek zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.