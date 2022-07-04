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"Yatağa bağımlı engelli bireyleri bir düşünün"

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KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay açıklamalarda bulundu.
"Yatağa bağımlı engelli bireyleri bir düşünün"

Suay'ın açıklaması şu şekilde;

"Yatağa bağımlı olarak hayatını idame ettirmek durumunda olan engelli bireyleri bir düşünün. Hava almak için evinin dışına, hatta balkona dahi çıkabilmelerinin çok mümkün olmadığını anlamaya çalışın. Sizce yazın ortasında yaşanan elektrik kesintilerinde ne yapıyor bu insanlar?
  Yine oksijen cihazına bağımlı olan engelli bireyleri hayal edin.  Nefes alabilmek için bir cihaz, cihaz için de enerji gerekiyor. Lakin saatlerce süren elektrik kesintileri ile zaten zor olan hayatlar,  insani değerlere yakışmayan bir noktaya ulaşıyor maalesef.
 Yazın ortasında bu kadar uzun süren elektrik kesintilerinin kabul edilir bir izahı çok mümkün olamaz. Ama hadi bunu geçelim. Sosyal devlet, herhangi bir kriz halinde öncelikle sosyal kesimin yanında durmalı, hayati önem arz eden noktalarda anlık çözümler üretebilmeli.
 Bugün ekibimdeki arkadaşlar Karpaz bölgesindeki ailelerimizi ziyaret etti. Hazırladığımız yardım paketlerini ulaştırdık çok şükür. Ama aldığım haberler, gelen bilgiler gerçekten içime oturdu.
 Kanter içinde yatağında vakit geçirmeye çalışarak, temin ettiği geçici jeneratörler ile oksijen cihazlarını çalıştırarak  ve kesintiler yarın da devam ederse ne yapacağız? Sorusuyla gününü geçiren  insanların yaşadıklarının telafisi mümkün olacak mı?
  Hareketsizliğe bağlı rahatsızlıklar artarsa, jeneratör bulunamazsa sonuç ne olacak? Bu soruları bile sormak çok acı. Bunları yazdığım için çok üzgünüm... cümleler, kelimeler boğazıma düğümleniyor..."

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