Yatağa bağımlı veya hastaneye ulaşmakta zorlanan hastalara yönelik “Sen Gelemezsen, Biz Geliriz” projesi başladı

Sağlık Bakanlığı, yatağa bağımlı veya devlet hastanelerine ulaşmakta zorluk çeken yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti götürmek için yeni bir proje başlattı.

“Sen Gelemezsen, Biz Geliriz” adını taşıyan projeye pilot bölge olarak belirlenen Alsancak Çağlayan bölgesinden başlandı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra beraberindeki Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan, bakanlık bürokratları, Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dilek Büyük ile pilot bölgede gerçekleşen ilk uygulamayı yerinde inceledi…

Proje kapsamında yaşlı hastalara genel sağlık kontrolü, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

Projeyle ilgili olarak basına açıklama yapan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yaşlılığın her insanın yaşam döngüsünde uğrayacağı bir durak olduğunu anımsatarak, projeyle amaçlarının hastaneye gidemeyecek durumda olan yatağa bağımlı hastalara ya da hastaneye ulaşmakta güçlük çeken yaşlılara sağlık hizmetini götürmek olduğunu vurguladı.

Altuğra, projeyi tüm köylere yaymayı hedeflediklerini de kaydetti.

Proje kapsamında yaşlıların genel kontrolleri ile tansiyon ve şeker ölçümlerinin evlerinde yapılacağını, ileri tetkik ya da yatılı tedaviye ihtiyaç olması halinde ise hastanelere yönlendirileceğini dile getiren Altuğra, hedeflerinin yaşlılara daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam imkanı sunmak olduğunu dile getirdi.