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Yatağınızın Başucuna Limon Koyup Uyursanız

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Yatağınızın Başucuna Limon Koyup Uyursanız
Yatağınızın Başucuna Limon Koyup Uyursanız

Limonun faydaları say say bitmez. Salatalarımıza lezzet katan, sindirime yardım eden, vücudu hastalıklardan koruyan bir antioksidan olmasının yanı sıra, geceleri uyurken başucunuza limon koymanın da faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Bir limonu dilimleyerek üzerine tuz serpin. Ardından yatağınıza yakın bir komodin üzerine yerleştirip uykuya dalın…

Bazen düşünmekten beynimiz o kadar meşgul oluyor ki verimsiz bir uyku ile güne başlıyoruz. Odaklanma sorunu olan kişiler için limon kokusu bir kurtarıcı haline gelecektir.

Böcekler, kokulara karşı duyarlıdır. Gece boyu sivrisinek kovalamaktan bıktıysanız limon sizin kurtarıcınız olabilir. Limon kokusundan rahatsız olan sinekler, odanızın gerisinde duracaktır.

Odanıza yaydığı hoş kokusu hem sizi rahatlatacak hem de bakteri ve virüslerin kaybolmasını sağlayacak.

Limon içerisinde yer alan antioksidanlar, sabah uyandığınızda baş ağrınızı azaltacaktır. Beynin serotonin seviyesini arttıran limon, güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Uykuya daldığınız esnada burnunuz tıkanıyorsa ve özellikle astım gibi bir hastalığa sahipseniz, antioksidan ve anti bakteriyel olan limon daha rahat nefes almanızı sağlayacak.

Gergin olduğunuz ve uyumakta zorlandığınız gecelerde komodin üzerindeki birkaç limon dilimi size iyi gelecektir. Narenciye kokusunun kişinin duygularını ve beyin dalgalarını rahatlatıcı özelliğe sahip olduğu biliniyor.

Çoğu insanın kan basıncını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Limon, kan basıncını düşürücü etkisiyle size iyi gelecek ve rahat bir uyku uyuyacaksınız.

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