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Yatak Kaynaklı Bel ve Sırt Ağrılarına Çözüm: Orthopedic Support

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Yataş’ın yatak kaynaklı bel, boyun ve omurga rahatsızlıkları yaşayan kişiler için özel olarak geliştirdiği Orthopedic Support vücudun tüm kıvrımlarını sararak doğru desteği veriyor.
Yatak Kaynaklı Bel ve Sırt Ağrılarına Çözüm: Orthopedic Support

Türkiye’nin yenilikçi yatak markası Yataş’ın geliştirdiği Orthopedic Support yatak, aradığınız konforlu ve rahat uykuyu sunuyor. Tam ortopedik yapısı ve yeni nesil pocket yay teknolojisi Propocket 2.1TM sayesinde vücudun tüm kıvrımlarını sararak en doğru desteği veren Orthopedic Support, yatak kaynaklı bel, boyun ve omurga rahatsızlıklarının önüne geçmeye yardımcı oluyor. Sadece Yataş’a özel VZSTM sistemi ise omuz, basen ve eklemler gibi konveks noktalarda daha az basınç ve yorgunluk hissetmeyi sağlıyor.

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Orthopedic Support, konfor pedi sıradan sert yataklardan farklı olarak benzersiz bir konfor ve rahatlık vadediyor. Dünyanın en kaliteli yünlerinin kullanıldığı Orthopedic Support yatak, Woolmark® yün sayesinde her mevsim uygun, doğal bir uyku ortamı sunuyor. Fresche® teknolojisi ise etkin hijyen sağlayarak toz akarı alerjisi riskini azaltmaya; yatağı bakteri, küf ve mantarlara karşı da koruyarak yatağın ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor. Orthopedic Support ve Yataş’ın tüm yatak çeşitleri, Yataş Bedding ve Enza Home mağazalarının yanı sıra www.yatasbedding.com.tr adresindeki satışa sunuluyor.

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