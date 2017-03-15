Yatak odasında 34 kök hintkeneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

Yatak odasında 34 kök hintkeneviri yetiştirdiği tespit edilen 35 yaşındaki bir Rum’un, dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin önceki gün yaptığı rutin trafik kontrollerinde, 35 yaşındaki şahsın aracını durdurduğunu; araçtan hintkeneviri kokusu gelmesi üzerine polisin şüphelendiğini ve araçta arama yaptığını, yapılan aramada araçta bir miktar hintkeneviri bulunduğunu, bunun üzerine şahsın evine de operasyon düzenlediğini yazdı.

Haberde, şahsın evinde yapılan aramada 34 kök hintkeneviri fidesinin de bulunması üzerine gözaltına alındığı ve dün, “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi”ne çıkarılan şahıs aleyhinde, 6 günlük tutuklama emri verildiği belirtildi.