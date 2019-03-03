İngiltere'nin batısındaki Staffordshire Cannock'da yaşayan 23 yaşındaki Lottie Miles, internette özçekimlerini satarak para kazanıyor. Lottie, yaptığı işle ilgili şunları söyledi: "2019 Ocak ayında hesabımı oluşturup, fotoğraf göndermeye başladığımdan beri toplam 9 bin pound kazandım.

23 yaşındaki Lottie Miles, OnlyFans isimli siteye yüklediği cinsel içerikli fotoğraflarıyla, ayda 3 bin pound yani yaklaşık olarak 22 bin lira kazanıyor.