Yatak odasında kuru sıkı tabanca ve canlı mermi bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Edremit'de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah” ve “Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçlarında tutuklanan zanlı Hüseyin Gazioğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Akacan mahkemede olayın detaylarını anlattı. Akacan, zanlı Hüseyin Gazioğlu’nun 8 Nisan 2023 tarihinde evinde yapılan arama neticesinde, evinin ikinci katındaki yatak odasında elbise dolabı içerisinde 1 adet kuru sıkı tabanca ile 9 mm çapında 12 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.