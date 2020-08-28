Birçok kişi yatakta partneri tarafından beğenilmeyi ve övülmeyi ister. Bunu açık ve net bir şekilde partneriniz dile getirmediği sürece kolay kolay öğrenemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Birkaç maddede yatakta nasıl olduğunuzu analiz edin.

Birçok kişi yatakta partneri tarafından beğenilmeyi ve övülmeyi ister. Bunu açık ve net bir şekilde partneriniz dile getirmediği sürece kolay kolay öğrenemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Birkaç maddede yatakta nasıl olduğunuzu analiz edin.