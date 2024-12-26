  • BIST 9949.01
  • Altın 2962.961
  • Dolar 35.2472
  • Euro 36.7735
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Yatarken telefonla uğraşmak uyku sağlığını olumsuz etkiliyor

»
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonların uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Telefonlar yataktan en az 2 metre uzakta olmalı" dedi.
Yatarken telefonla uğraşmak uyku sağlığını olumsuz etkiliyor

Uyku sağlığı üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonların uyku sağlığını bozabilen farklı etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Gece yatmadan önce akıllı telefon ekranına bakmanın uyku kaçırdığını belirten Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin, uyku hormonu salgılanmasının önüne geçtiğini vurguladı.

Akıllı telefonların ekranlarının parlak ışık yaydığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Telefon ekranı mavi spektrumda bir ışık olduğu için beynimizden salgılanan ve uyku için çok önemli melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Bu baskılanma hem uykuya dalmamızı zorlaştırır hem de uykuyu sürdürürken uykunun kırılganlığını artırır. Ufak tefek gürültüler, normalde bizi uyandırmayacak faktörler gece sık uyanmamıza neden olur."

Yatakta telefonla uğraşma uykuyu kaçırıyor

Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin uykunun ertelenmesine de yol açtığını ifade etti.

Oyun oynama, video izleme ve sosyal medyada zaman geçirmenin uykunun ötelenmesine neden olduğunu anlatan Öztürk, "Bu durum uykuda faz kaymasına neden oluyor ve uykuyu bozuyor. Bunun yanında ilgilenilen içeriklerde kişide uyarılmaya neden olabiliyor. Tam dinlenme durumuna geçilmesi gereken zamanda uykuya dalınması yine önlenmiş oluyor" dedi.

 

Fotoğraf: AA

"Telefon, yataktan en az 2 metre uzakta bulunmalı"

Prof. Dr. Öztürk, akıllı telefonların yaydığı elektromanyetik alanın da uyku sağlığını etkileyebildiğini ifade etti.

Yatak odasında telefon, tablet ve bilgisayar kullanılmaması tavsiyesinde bulunan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatak odasında telefon bulunması gerekiyorsa yataktan en az 2 metre uzakta bulunmalı. Hemen elimizi attığımız mesafede olmamalı. Tabi artık sürekli telefonu kontrol etme saplantısına giriliyor. İnsanlar artık sürekli telefonuna mesaj gelip gelmediğini kontrol ediyor. Bunlar da psikolojiyi bozuyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zeka bunadı mı? Bilişsel testte ilginç sonuçlar19 Aralık 2024 Perşembe 18:51
  • Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya’ya dönüşü bir kez daha ertelendi18 Aralık 2024 Çarşamba 21:16
  • Veri ihlali yapıldığını iddia etmişti: OpenAI çalışanı evinde ölü bulundu18 Aralık 2024 Çarşamba 19:02
  • Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya’ya dönüşü bir kez daha ertelendi18 Aralık 2024 Çarşamba 18:26
  • NASA ve SpaceX gökyüzünü haritalayacak: Görev tarihi belli oldu17 Aralık 2024 Salı 21:48
  • X’in trafiği düşüyor, Bluesky yükseliyor17 Aralık 2024 Salı 21:18
  • X'i terk eden şirketlerin sayısı artıyor, 20 Ocak için toplu terk çağrısı yapılıyor12 Aralık 2024 Perşembe 13:04
  • Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı.10 Aralık 2024 Salı 13:34
  • YouTube Music için yeni bir özellik eklendi10 Aralık 2024 Salı 09:41
  • İnternet sitelerinin trafiği çakıldı: Google'a neler oluyor?24 Kasım 2024 Pazar 19:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti