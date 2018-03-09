  • BIST 116.915
  • Altın 162,268
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERYatgıtay'dan Can Dündar kararı

Yatgıtay'dan Can Dündar kararı

»
Yatgıtay'dan Can Dündar kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT tırları davasında, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yerel mahkemenin verdiği cezayı bozarak 'casusluk' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

 

 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taksiciler, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü dövdü07 Mart 2018 Çarşamba 18:59
  • Türkiye ile AB vize pazarlığında hareketlilik07 Mart 2018 Çarşamba 13:49
  • Türkiye'de seçim güvenliği endişeleri muhalefeti birleştirdi06 Mart 2018 Salı 17:01
  • Yunanistan: Askerlerin takası söz konusu olamaz05 Mart 2018 Pazartesi 11:34
  • Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askeri tutuklandı02 Mart 2018 Cuma 17:46
  • 4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı02 Mart 2018 Cuma 17:46
  • Nobelli yazarlardan Erdoğan'a açık mektup01 Mart 2018 Perşembe 18:08
  • Akit TV sunucusuna halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 4.5 yıla kadar hapis istemi28 Şubat 2018 Çarşamba 18:13
  • Türkiye'den ABD'ye "ateşkes" tepkisi28 Şubat 2018 Çarşamba 18:07
  • Akdağ: "KKTC'de projeler tek tek hayata geçirilecek"28 Şubat 2018 Çarşamba 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti