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Yatırım ve Kredilerde Net Artış

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Rum bankacılık sistemindeki yatırımlarda (mevduat) ve kredilerde Ocak 2022’de artış gözlemlendiği bildirildi.
Yatırım ve Kredilerde Net Artış

Rum bankacılık sistemindeki yatırımlarda (mevduat) ve kredilerde Ocak 2022’de artış gözlemlendiği bildirildi.

Alithia’nın Rum Merkez Bankası’nın dün yayımladığı, StatWatch’a da sunulan verilere dayandırdığı habere göre, Ocak 2022’de net yatırımlarda 341,8 milyon Euro düşüş gözlemlenirken Şubat 2022’de 278 milyon Euro net artış gözlemlendi; Ocak 2022’de yüzde 5,8 olan yıllık değişim oranı da Şubat 2022’de yüzde 6,6 oldu.

Habere göre toplam kredilerde de Ocak 2022’deki net artış 107,1 milyon Euro iken Şubat 2022’de net 45 milyon Euro artış yaşandı. Yıllık değişim oranı ocak ayında yüzde 1,1 ve şubat ayında yüzde 2,2 oldu.  

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