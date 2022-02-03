Yatırımcılardan Bakan Oğuz’a Ziyaret

Detaş Grup CEO’su Osman Öcal, Detaş Grup Yönetim Kurulu Üyesi Numan Bek ve Detaş Kıbrıs ülke Müdürü Burak Doğan, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a çalışma ziyaretinde bulundular.
KKTC’de yatırım yapmak için çeşitli çalışma ziyaretleri gerçekleştiren heyet, Maliye Bakanı
Dursun Oğuz ve Bakanlık Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı’yla görüştü.
Türkiye ve yurt dışında bir çok ülkede büyük çapta yatırımları bulunan şirket, KKTC’de yatırım
yapma konusunda Bakan Oğuz’a çalışmalarını aktardılar.
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