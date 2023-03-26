  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Yatırımcıları 29 milyon dolar dolandırdı... 'Kripto kralı'nı kaçırıp işkence ettiler!

» »
Yatırımcıları 29 milyon dolar dolandırdı... 'Kripto kralı'nı kaçırıp işkence ettiler!
Yatırımcıları 29 milyon dolar dolandırdı... 'Kripto kralı'nı kaçırıp işkence ettiler!

24 yaşındaki 'kripto kralı' Aiden Pleterski, yatırımcılarını 29 milyon dolar dallandırdıktan sonra kaçırıldı ve işkence gördü. Pleterski'nin babasının açıklamaları ülkenin gündemine bomba gibi düşerken mağdurların avukatından ise flaş bir iddia geldi...

Kanada bir kez daha kendisini 'kripto kralı' olarak tanıtan Aiden Pleterski'yi konuşuyor.

24 yaşındaki Aiden Pleterski'nin yatırımcılarını 29 milyon Dolar dolandırdığı iddiaları ülkenin gündemindeki yerini korurken Pleterski'nin babasından çarpıcı bir iddia geldi.

Adam Peters oğlunun kaçırıldığını açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, olay Aralık ayında gece yarısı gerçekleşti.

Peters, gece geç saatlerde 3 milyon Kanada doları fidye talep eden bir telefon aldığını söyledi.

Peters daha sonra oğlunun Ontario'da götürüldüğünü, dövüldüğünü ve işkence gördüğünü iddia etti.

Birkaç gün sonra oğlunun serbest bırakıldığını iddia eden baba, paranın derhal iade edilmesi için sürekli tehdit edildiğini söyledi.

İngiliz gazete Pleterski'nin yatırımcılardan topladığı 29 milyon doların büyük bölümünü lüks bir hayat yaşamak için harcadığını yazdı.

Haberde 24 yaşındaki adamın spor arabalar ve özel jetler için milyonlarca dolar harcadığına dikkat çekildi.

Gazete Pleterski'nin yatırımcılarına sadece 1.6 milyon dolar geri ödediğinin de altı çizildi.

KRİPTO SADET ZİNCİRİ KURDU

Mağdurların avukatı olan Norman Groot'a göre, 29 milyon dolar Pleterski'nin yatırımcılara olan borcunun sadece bir kısmı.

Groot, Pleterski'nin bir saadet zinciri yürüterek müşterilerinin yatırımlarını kullandığını iddia ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump’ın isteği kafaları karıştırdı: Beni kelepçelesinler22 Mart 2023 Çarşamba 12:41
  • Trump'ın gözaltına alınması olasılığına karşı ABD'de polis teşkilatları alarmda21 Mart 2023 Salı 12:28
  • ABD’de ‘Trump’ı tutuklama’ hazırlığı: Güvenlik güçleri teyakkuzda20 Mart 2023 Pazartesi 16:44
  • Eski ABD Başkanı Trump: Savcılık ofisinden sızan bilgiye göre salı günü gözaltına alınacağım19 Mart 2023 Pazar 16:06
  • Trump’ın “tutuklanacağım” açıklaması ülkeyi karıştırdı19 Mart 2023 Pazar 14:39
  • JPMorgan: Fed, ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolar likidite sağlayacak16 Mart 2023 Perşembe 12:13
  • FBI: 2021'de ABD'deki nefret suçları yaklaşık yüzde 12 arttı14 Mart 2023 Salı 20:55
  • ABD ve İngiltere liderlerinden kritik görüşme14 Mart 2023 Salı 16:58
  • ABD, SVB ve Signature Bank iflaslarının ardından harekete geçti13 Mart 2023 Pazartesi 13:30
  • Silikon Vadisi Bankası'nın iflası: ABD yönetimi mevduat sahiplerine tam koruma getirdi13 Mart 2023 Pazartesi 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti