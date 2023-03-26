Yatırımcıları 29 milyon dolar dolandırdı... 'Kripto kralı'nı kaçırıp işkence ettiler!

24 yaşındaki 'kripto kralı' Aiden Pleterski, yatırımcılarını 29 milyon dolar dallandırdıktan sonra kaçırıldı ve işkence gördü. Pleterski'nin babasının açıklamaları ülkenin gündemine bomba gibi düşerken mağdurların avukatından ise flaş bir iddia geldi...

Kanada bir kez daha kendisini 'kripto kralı' olarak tanıtan Aiden Pleterski'yi konuşuyor.

24 yaşındaki Aiden Pleterski'nin yatırımcılarını 29 milyon Dolar dolandırdığı iddiaları ülkenin gündemindeki yerini korurken Pleterski'nin babasından çarpıcı bir iddia geldi.

Adam Peters oğlunun kaçırıldığını açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, olay Aralık ayında gece yarısı gerçekleşti.

Peters, gece geç saatlerde 3 milyon Kanada doları fidye talep eden bir telefon aldığını söyledi.

Peters daha sonra oğlunun Ontario'da götürüldüğünü, dövüldüğünü ve işkence gördüğünü iddia etti.

Birkaç gün sonra oğlunun serbest bırakıldığını iddia eden baba, paranın derhal iade edilmesi için sürekli tehdit edildiğini söyledi.

İngiliz gazete Pleterski'nin yatırımcılardan topladığı 29 milyon doların büyük bölümünü lüks bir hayat yaşamak için harcadığını yazdı.

Haberde 24 yaşındaki adamın spor arabalar ve özel jetler için milyonlarca dolar harcadığına dikkat çekildi.

Gazete Pleterski'nin yatırımcılarına sadece 1.6 milyon dolar geri ödediğinin de altı çizildi.

KRİPTO SADET ZİNCİRİ KURDU

Mağdurların avukatı olan Norman Groot'a göre, 29 milyon dolar Pleterski'nin yatırımcılara olan borcunun sadece bir kısmı.

Groot, Pleterski'nin bir saadet zinciri yürüterek müşterilerinin yatırımlarını kullandığını iddia ediyor.