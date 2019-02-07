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Yatırımı Dijital'e yapın

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Prof. Dr. Emre Alkin, 2017 yılında binlerce fiziksel mağazanın kapandığını ve bunların yerini aplikasyonların aldığını söyledi.
Yatırımı Dijital'e yapın

Ekonominin yükselen değeri dijital para birimlerinin dünyayı hızlı bir değişime sürükleyeceğini kaydeden ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, gelecekte çalışma şekillerinin değişeceğine dikkat çekti. ABD’de 2027 yılında serbest çalışanların sayısının bordrolu çalışanları geçeceğine dikkat çeken Alkin, 2017 yılında binlerce fiziksel mağazanın kapandığını ve bunların yerini aplikasyonların aldığını söyledi.

Dijital varlıklar ve blok zinciri dönemi

"Yakın bir gelecekte değeri, emeği, alın terinin gerçek değerini dijital varlıklar ve blockchain (blok zinciri) teknolojisi vermeye başlayacak" diyen Alkin, "İnsanların emekleri ile doğru orantılı bir değer zinciri oluşacak. Bu yoldan başka bir çaremiz yok. Bugün artık kuyumcu dükkanı işletir gibi herhangi bir işletmeyi yürütmenin imkanı kalmadı. Bu anlamda patronlara değil liderlere ihtiyacımız var. Lider belirli bir eğitimli kadroyla yaptığı işi yukarılara çıkartır. Bunu da ancak dijital altyapılarla yapabilir” diye konuştu.

Yapay Zeka 1 Milyon İşe El Koyacak

Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Altuğ Özgün ise, gelecekte yapay zekanın 1 milyon adet işi insanlardan devralacağını, ancak bir o kadar da yeni iş alanı yaratacağını, insan ve makine etkileşiminin iş hayatının vazgeçilmezi olacağını belirtti. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 İşlerin Geleceği Raporu’ndan bahseden Özgün, gelecekte robotlarla ilgili işlerin revaçta olacağını ve insansı robotların daha fazla üretilmesi ile robot psikoloğu gibi yeni işlerin ortaya çıkacağını belirtti. Yapay zekanın insanlardan daha hızlı işlem yapmasının iş hayatında her zaman doğru karar vermesi anlamına gelmeyeceğinin altını çizen Özgün, en son Amazon’un işe alma amacıyla oluşturduğu yapay zeka kullanan sistemin kadın çalışanlar aleyhine karar verdiğinin anlaşılması üzerine kapatıldığını, dolayısıyla yapay zeka konusunda etik problemlerin konuşulması gerektiğini belirtti.

İNSAN- MAKİNE ÇAĞI GELİYOR

Teknolojide artan hızla birlikte 2030 yılına kadar olan süreçte akıllı yaşam, zeki iş ve çevik ekonomi uygulamalarını kapsayan insan-makine işbirliği çağına geçileceğini öngören Dell Technologies, 5G teknolojisinin veri oyununu kökten değiştireceğini açıkladı. Şirket, makine öğrenmesinin hem özel hem iş hayatında sürükleyici deneyimler sunacağına işaret etti.

Z kuşağının iş hayatını şekillendirmeye başlayacağını ve 2019’un veri ağırlıklı dijital ekosistemin yılı olacağını belirten Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu, “Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini geliştirmek için yapılması gereken hâlâ çok şey var. Otonom sistemler, şirketler bunları destekleyen dijital altyapıyı inşa ettikçe esas şeklini almaya devam ediyor” dedi. Öte yandan şirketlerin yıllardır büyük veri depoladığına dikkat çekilirken, 2020 yılına kadar, veri hacminin 44 trilyon gigabayta, yani 44 zetabayta ulaşacağı tahmin ediliyor. Kısa bir süre içinde dijital dönüşümün de şekillenmesiyle şirketlerin bu verilerden daha anlamlı sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

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