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Yatırımla tecrübe bir araya geldi

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Promosyona www.kibristapromosyon.com damgası
Yatırımla tecrübe bir araya geldi

Uzun süredir Kıbrıs Türk halkına ve şirketlerine promosyon sektöründe hizmet veren Kıbrıs’ta Promosyon, yeni bir atılımla yatırımlarına devam ediyor.

Bugüne kadar bir çok şirketin reklam işini yüklenen ve başarılı işlerle adından söz ettiren Tunga Medya, www.kibristapromosyon.com internet adresiyle promosyon sektöründe de şirketlere kolaylıklar sunuyor.

Kısa süre önce şirket bünyesine kattığı UV baskı makinasıyla artık birçok baskı işini ülkemizde gerçekleştirmeye başlayacak olan Tunga Medya, www.kibristapromosyon.com adresinden de sipariş alımına başladı.

“Kıbrıs’ta firmaları mutlu etmeye devam ediyoruz” sloganıyla hizmetlerini sürdüren Tunga Medya, www.kibristapromosyon.com adresiyle şirketlerin bir tıkla vereceği siparişleri anında işleme alabilecek.

Ülkemizin genç iş adamlarından Yalçın Gökmen’in yönetiminde gerçekleştirdiği başarılı işlerle şirketlerin promosyon ihtiyaçlarını kısa sürede temin eden Tunga Medya, bünyesinde kurduğu www.kibristapromosyon.com internet sitesi ile çıtayı yükseltti.

“Müşteri memnuniyeti temel hedef”

Tunga Medya Direktörü Yalçın Gökmen, Kuzey Kıbrıs’ta reklam sektöründe hizmet veren Tunga Medya bünyesinde kurulan www.kibristapromosyon.com’un müşteri memnuniyetini temel hedef olarak belirleyen ve bu doğrultuda pazarlama politikalarını oluşturarak çok kısa bir zaman içerisinde bu yönde atmış olduğu adımların karşılığını aldığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta promosyon sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelme yolunda emin adımlar ile ilerlediklerini kaydeden Gökmen, “Üstlenmiş olduğumuz misyonun bilincinde olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yüksek kalite ve uygun fiyat politikalarının yanı sıra satış öncesi ve sonrasında vermiş olduğumuz hizmetlerle, çalışmış olduğumuz firmaların promosyon konusunda çözüm ortağı olmayı sürdürmektedir” dedi.

Promosyonda bizden fiyat almadan iş yapmayın”

Gökmen, yaptığı açıklamada firmaların tanıtımı konusunda önemli bir yer edinen promosyon ürünleri ile ilgili olarak firmaların tanıtımlarını daha etkin ve daha doğru bir şekilde yapabilmeleri için müşterilerine alternatif ürün oluşturma ve doğru zamanlama gibi konularda öneriler sunarak müşterilerin promosyon danışmanı olduklarını söyledi. Şirketlere de seslenen Gökmen, Tunga Medya ve www.kibristapromosyon.com’dan fiyat ve görüş almadan iş yaptırmamalarını istedi.

“Ciddi yatırım”

Tunga Medya ve Kıbrıs’ta Promosyon Firma Direktörü veya Yalçın Gökmen, bu yıl yaptıkları atılım ile öz sermayeleri ile almış oldukları UV printer ile promosyon ürünlerinde çok renkli ve hızlı baskı çözümleri ürettiklerini söyledi.

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