Yavaş sanat akımı: Bir esere bakmakla kalmayın, onu görün

6 Nisan Yavaş Sanat Günü kapsamında dünya çapında etkinlikler düzenleniyor.
Bu yılki etkinlikler 166 yerde yapılacak.
Yavaş Sanat Günü'nün kurucusu Phil Terry, "Pek çok kişi, sanata nasıl bakmaları ve sanatı nasıl sevmeleri gerektiğini bilmiyor ve ondan kopuklar" diyor.
"Galerileri ziyaret edenler çoğunlukla sanat eserlerine iPad'lerinden ya da cep telefonlarından bakıyor. Yavaş sanat bunun panzehiri" diye konuşan Terry, sözlerini şöyle sürdürüyor:
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