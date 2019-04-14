Yavaş: Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini, yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiyelerin gerçekleşeceğini belirterek, "Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Yavaş'ın dün yapılan ilk toplantının tutanağını belediye meclis üyelerinin onayına sunması üzerine, AKP Grup Başkanvekili Mümin Altunışık söz aldı.

Altunışık, AKP ve MHP gruplarının, 'belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine' ilişkin verdikleri teklifin oylanmadan reddedildiği gerekçesiyle tutanağın oylanmasına karşı çıktı.

Dünkü konuşmasında Yavaş'ın 'birlik ve beraberlikten' söz ettiğini anımsatan Altunışık, tekliflerinin oylanmamasının 'örevi kötüye kullanmaya' gireceğini söyledi.

Yavaş da tutanakta maddi bir hata varsa düzeltebileceklerini belirterek, "Siz şöyle bir önerge de verebilirsiniz, 'Bundan sonra Mansur Yavaş idare etmesin çoğunluk var' diyebilirsiniz. Zarar eden şirketlerin yöneticilerinin görevine devamını istiyorsunuz. Belediye başkanının temsiliyet yetkisini kimse alamaz, bunu bana Ankara halkı vermiştir" dedi.

AKP ve MHP'li meclis üyelerinden itirazların yükselmesi üzerine Yavaş, toplantıya ara verdi. Yavaş, salondan ayrılırken bazı belediye meclis üyeleri arasında tartışma ve arbede yaşandı.

ALTUNIŞIK: DERDİNİZ HİZMET Mİ, BELEDİYE ÇALIŞMASINI TIKAMAK MI?

Aranın ardından Yavaş, meclisteki parti temsilcilerine söz verdi. Mümin Altunışık, yaşanan tartışmayı hukuk içinde çözmek varken, mahkemeye gitme gibi bir dertlerinin olmadığını ifade etti.

Tekliflerinin gündeme alınıp oylanmasını isteyen Altunışık, Yavaş'a, bu oylamanın sonucunu kabul etmesi durumunda meclise iade etme ve mahkemeye götürme hakkının olduğunu anımsattı.

CHP adına konuşan Haydar Demir de Ankara'nın bu kadar sorunu varken bu konu üzerinde durulmasını eleştirerek, "31 Mart'ta Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmet amacıyla çıktığı yolda yetkiyi almışken, ilk toplantıda meclisi tıkamak, çalıştırmamak için böyle bir önerge verilmesini iyi niyetli görmüyorum. Derdiniz Ankara'ya hizmet mi, yoksa belediye çalışmasını tıkamak mı?" diye konuştu.

MHP adına konuşan Murat Ilıkan ise Ankara'nın bu kadar sorunu varken toplantının gündeminde danışman maaşlarının da olduğuna dikkati çekerek, toplantı sırasında gerçekleşen 'alkış ve yuhalamaların' bitirilmesini istedi.

İYİ Parti adına konuşan Adnan Beker de Yavaş'ın çalışması için yetkilerin verilmesi gerektiğini belirterek, meclisin denetim görevi göreceğini kaydetti.

YAVAŞ: TEMSİL YETKİSİ ELİMDEN ALINMAK İSTENİYOR, BU BİR YETKİ GASPI

Parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Mansur Yavaş, meclis iradesine saygılı olduklarının altını çizdi.

Belediye şirketlerinin yönetimiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanının kanununda temsil yetkisi olduğunu belirten Yavaş, "Temsil yetkisi benim elimden alınıp üç meclis üyesine verilmek isteniyor, bu bir yetki gaspı" dedi.

Önergeyle temsil yetkisine müdahale edilmek istendiğini dile getiren Yavaş, önergeyi reddederek belediye başkanlık makamını koruduğunu kaydetti.

Mal kaçırmadıklarını, belediyeye çökmek gibi bir amaçlarının olmadığını vurgulayan Yavaş, göreve geldiğinden beri atama yapmadığını, bir tane bile işçi çıkarmadığını ifade etti.

Yavaş, belediye şirketleriyle ilgili, "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız. Şirketlere ihale vermek suretiyle, onların da başkalarına ihaleyi vermesinin önüne geçiyoruz" diye konuştu.