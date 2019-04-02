Yavaş ve İmamoğlu'nu tebrik eden Gökhan Özoğuz: Trol kardeşler sizi öpüyorum, bizde halk zırhı var işlemiyor

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre Ankara ve İstanbul'da kazanan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Ardından kendisine yönelik sosyal medyada hakaret taşıyan yorumlara tepki gösteren Özoğuz, "Trol kardeşler sizi öpüyorum. Bizde halk zırhı var işlemiyor, işlemiyor. Hayde başka kapıya" diye yazdı.

Özoğuz, sosyal medyada paylaşımında daha önce muhalefet adaylarına "terör destekçisi" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulunmuş, "Aynı görüşte olmayan insanlara Adiler diyen şerefsizler diyen kendinden olmayana terörist diyen halkı ayrıştıran belediye başkanları yoksa artık ülkeye güneş doğmuştur demektir. Tebrikler #MansurYavaş #Ekremİmamoğlu" demişti.

Özoğuz, tweet'inin ardından sosyal medyada eleştirildi. Özoğuz, kendilerine yapılan hakaret niteliği taşıyan yorumlara, "Yok o zaman neden Acun'la çalıştın. Onca sene yok ne çabuk döndün, yok komünist mi oldun? Yok HDPKK'lısın, şerefsizsin, adam sanmıştık. Süleyman Soylu'ya terörist dedin vs. mesajlarını atan trol kardeşler sizi öpüyorum. Bizde halk zırhı var işlemiyor, işlemiyor. Hayde başka kapıya ?" diye cevap verdi.

Soylu, "FETÖ'dür, PKK'dır, HDP'nin sözde vekilleridir" demişti

Özoğuz, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik eleştirilerini, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Süleyman Soylu'nun Üsküdar'daki konuşmasını paylaştığı tweetini alıntılayarak yazmıştı.

Erdoğdu'nun paylaştığı videoda Bakan Soylu şöyle konuşuyor:

"Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa doğu ve güneydoğuda valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi'nin Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu'dur, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'dir, FETÖ'dür, PKK'dır, HDP'nin sözde vekilleridir."

Soylu söz konusu videoda, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa, "24 Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" diyor.