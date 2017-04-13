Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum mevkidaşı Andreas Mavroyannis’in dün öğleden sonra yaptıkları görüşmede, görüşme programlarını ve prosedürünü belirleyip 18 Nisan’da görüşmek üzere randevulaştıkları haber verildi.

Politis “Yavaş Yavaş Başlıyorlar… Müzakereciler 18 Nisan’da Yeniden Görüşüyor” başlıklı haberinde müzakerecilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de katıldığı dünkü görüşmesi ile müzakerelerin yeni aşamasının başlama temellerinin atıldığı yorumunu yaptı.

Gazeteye göre müzakerecilerin 18 Nisan’da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 20 Nisan için planlanan bir sonraki görüşmelerinin hazırlığı yapılması bekleniyor. Liderler ayrıca 2, 11 ve 17 Mayıs’ta da bir araya gelecek.