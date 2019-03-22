Yavaş'ın adaylığının düşürülmesi için YSK'ye başvuran kişi cinsel taciz hükümlüsü çıktı

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın adaylığının 'sahtecilik' iddiası nedeniyle düşürülmesi için YSK'ye yapılan başvurunun sahibi 'cinsel taciz, yağma, hırsızlık ve tehdit' gibi suçlardan 52 yıl hapse mahkum edilen bir hükümlü çıktı.

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylığının ‘’Sahtecilik’’ iddiası nedeniyle düşürülmesi için YSK’ye başvuruldu. Başvuruyu yapan Rıfat Çiçek adlı kişi, "Cinsel taciz, kredi kartı dolandırıcılığı, yol kesme, yağma, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve yaralama" suçlarından 52 yıl hapse mahkum edilen Tarsus Cezaevi'ndeki bir hükümlü çıktı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Çiçek, Adalet Bakanlığı aracılığıyla YSK'ye gönderdiği dilekçesinde, "Ben bir Türk vatandaşı olarak YSK'nın acilen toplanıp, Mansur Yavaş hakkında kuvvetli suç şüphesini oluşturan bulguların olması sebebi ile ve böyle bir suçu işleyen kişinin başkenti yönetemeyeceği kanaati ile adaylığı düşürülmelidir'' dedi.

YSK ise bu başvuruyu reddetti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray konuyla ilgili açıklamasında "Bu şahıs, cinsel taciz, yağma ve pek çok suçtan 52 yıl ve ayrıca 62 ay 52 gün hapis cezası almış Rıfat Çiçek'tir. Son dönemde ortaya çıkan sürpriz şikayetçilerin kriminal profili FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün adi suçlulardan, uyuşturucu kaçakçılarından ve PKK'lı teröristlerden oluşan ‘Osmanım' dediği gizli tanıkları hatırlatıyor'' dedi.

Yavaş hakkında daha önce sahte senet suçlamasında bulunan Necmettin Kesgin hakkında da çocuklara yönelik cinsel istismar davası bulunuyor. Kesgin, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Resmi belgede sahtecilik” suçundan 4 yıl, “Şantaj” suçundan 1 yıl 3 ay 6 gün, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.