Yavaş'tan masalara vuran AK Parti Grubu'na: Masaya çıkıp tepinin isterseniz

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, söz alarak AK Parti ve MHP grubunun komisyona sunacağı önergeyi okumak istedi.

Yavaş'ın, önergelerin toplantı öncesinde verilmesi gerektiğini, bu yapılmadığı için önergenin gündeme alınmayacağını söylemesi üzerine AK Parti ile MHP grubu duruma itiraz etti. Köse, ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AK Partili Meclis Üyeleri Köse’nin mikrofonunun kapatılmasını masalarına vurarak protesto etti.

Yavaş ise “Masaya çıkın tepinin isterseniz. Diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik sizin ayrıcalığınız nedir? Olmazsa hukuki haklarınızı kullanırsınız. Bağırarak konuşma, sesini yükseltme” diye tepki gösterdi.