Yavru ayıyı vurduktan sonra köpekleriyle işkence yapan avcı serbest bırakıldı

Artvin'de çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken, üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle üzerine saldırarak işkence yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan Tanju Çolak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.’nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü. Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Jandarma ekipleri,Tanju Çolak'ı gözaltına almış, hakkında 'hayvana işkence ve eziyet' suçundan soruşturma başlatılmıştı.