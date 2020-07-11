  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Yavru ayıyı vurduktan sonra köpekleriyle işkence yapan avcı serbest bırakıldı

» »
Yavru ayıyı vurduktan sonra köpekleriyle işkence yapan avcı serbest bırakıldı
Yavru ayıyı vurduktan sonra köpekleriyle işkence yapan avcı serbest bırakıldı

Artvin'de çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken, üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 Artvin'in Arhavi ilçesinde yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle üzerine saldırarak işkence yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan Tanju Çolak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

Ne olmuştu? 

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.’nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü. Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Jandarma ekipleri,Tanju Çolak'ı gözaltına almış, hakkında 'hayvana işkence ve eziyet' suçundan soruşturma başlatılmıştı. 

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antarktika'da sürpriz keşif: Denizdeki buzlar eridikçe, penguenler mutlu oluyor26 Haziran 2020 Cuma 09:16
  • Almanya tek kullanımlık plastikleri yasaklamaya hazırlanıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 15:35
  • Dünyada bir ilk: Akdeniz'in karakteri değişiyor!23 Haziran 2020 Salı 11:15
  • Kuzey Kutbu’nda ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçti23 Haziran 2020 Salı 08:31
  • Çölleşme, dünyada 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor16 Haziran 2020 Salı 12:14
  • Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi16 Haziran 2020 Salı 10:04
  • Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu03 Haziran 2020 Çarşamba 08:39
  • Pandemi Döneminde Dünyada Hava Kirliliği Azalsa Da Karbondioksit Oranı Artıyor02 Haziran 2020 Salı 11:47
  • Koronavirüsün kirlilik mirası: Atık eldivenler ve maskeler27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:56
  • Everest'in Yüksekliğini Ölçecek Çin Ekibi Zirveye Ulaştı27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti