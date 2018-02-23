Yavru eşek, başarılı bir operasyonla kurtarıldı

Dün sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine İskele’ye bağlı Ardahan Köyü'ne giden İskele İtfaiye Şubesi ile İskele Belediyesi personeli, başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attılar.
Bir evin açık kalan kuyusuna düşen ve burada mahsur kalan yavru eşek, İskele Belediyesi’ne ait iş makinesi ile titiz bir çalışma yürüten ekipler, yoğun uğraşlar sonucu, 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru eşeği, yara almadan çıkarmayı başardılar.
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